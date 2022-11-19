獨／小郵差「花200元」告贏中華郵政　逾萬員工可討消失退休金　　

▲中華郵政108年之前績效和考核獎金未納薪資和勞退提撥，一名郵差告贏追討少給退休金。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政過往未將獎金納薪資，遭勞保局開罰，中華郵政提行政訴訟遭駁回，109年起將獎金納薪資並提撥6%退休金，不過未溯及既往，一名郵差王耀慶去年對中華郵政提告，法院本月判決出爐，中華郵政敗訴應補撥9.3萬退休金給王。中華郵政表示，該案已在評估，若判決合理，上萬名員工可一體適用。

中華郵局發放績效獎金、考核獎金等過往未納勞健保投保等級以及勞退提撥薪資計算，遭員工檢舉後被勞保局開罰，中華郵政提出行政訴訟，不過屢遭駁回，中華郵政自109年起補正，將績效、考核和全勤獎金等納入薪資計算。

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不過中華郵政108年之前少提撥退休金卻未補提撥，一名已在中華郵政工作17年的郵差王耀慶去年因此對中華郵政提告，主張他在94年轉勞退新制後至108年的相關獎金應納薪資計算提撥勞退，中華郵政卻未給，求償11萬1120元。

歷經1年多訴訟，法院11月9日判決出爐，判中華郵政敗訴，應補提繳9萬3743元退休金給王耀慶，並加計5%利息。

由於王耀慶2020年曾因不滿津貼和加給未認列工資，休假還多扣津貼，也曾提告過中華郵政，當時獲判勝訴，替2.6萬名員工一起討回津貼，去年再度因中華郵政補正績效和考核等獎金納薪資未溯及既往，再度與中華郵政走上法庭，該名小郵差二度寫下小蝦米搏倒大鯨魚中華郵政紀錄，也被員工稱為「被郵差耽誤的律師」。

王耀慶接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，勞保局106年已經裁罰中華郵政，認定績效、考核等獎金應該納入薪資計算，中華郵政提行政訴訟也被駁回，108年定讞，卻僅從109年開始補正，但相關勞動法規早已存在，並非新制度，給付項目由來已久，中華郵政身為國營事業卻帶頭執行剝奪員工的制度，讓他決定站出來，除替員工討回權益外，也要導正國家和國營單位對勞工的不友善。

▲中華郵政郵差王耀慶花不到200元告贏中華郵政討回少給的9.3萬元退休金，估計上萬名員工也可受惠比照。（圖／王耀慶提供）

王耀慶說，他平常上班時得送信，打官司得利用下班時間蒐集資料，用他自身案例向中華郵政提告，難免有內部無形壓力，但為了廣大勞工和中華郵政員工，內部壓力他願意承受，如今獲判9.3萬元，雖不及他求償的11.1萬元，但他認為與他情況類似、適用勞退新制員工有超過上萬人，都有機會討回少給的退休金。

王耀慶笑著說，該案因勞保局已有裁罰，因此他並未請律師，而是自己上法院論述，訴訟費用約1200到1300元，法院判他負擔16%，其他由中華郵政負擔，等同他花不到200元就打贏這場官司。

對此，中華郵政公司表示，針對該案近日判決結果已進行評估，並將諮詢法律意見，若認為法院判決合理就不上訴，且可能會一體適用，初估適用勞退新制員工超過一半，至少有1.3萬人以上，是否一併補提撥等相關評估月底前出爐。