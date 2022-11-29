療癒再一波！中華郵政「幾米系列第二波商品」重磅登場　12／5開搶

▲中華郵政推出第二波幾米系列商品。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今宣布再推出第二波「幸福郵你」幾米系列9大集郵商品，除以國際知名繪本作家幾米所繪溫暖療癒圖案為主角推出系列商品外，還首次與知名品牌AMERICAN TOURISTER美國旅行者聯名合作，以極致工藝技術打造「幸福郵你登機箱」，相關商品12月5日起開賣。

中華郵政公司表示，12月5日將續推出第2波「幸福郵你」幾米系列集郵商品，以國際知名繪本作家幾米所繪「感恩郵票小全張-向防疫人員致敬」圖案，精選繪本創作圖樣結合郵政元素設計，呈現溫暖正向力量，傳遞滿滿幸福與感恩。

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第二波商品中，中華郵政也首次與知名品牌AMERICAN TOURISTER美國旅行者聯名合作，以極致工藝技術打造幸福郵你登機箱，售價3,200元；另也推出幸福郵你單肩背包，售價720元；幸福郵你野餐墊組，野餐墊結合背包功能， 背包內襯為PEVA材質，保溫功能佳，防水耐用，每組售價580元；幸福郵你輕食餐盒組，每組售價330元。

此外，還有幸福郵你彈蓋保溫杯，每個售價400元；幸福郵你卡套，每個售價200元；幸福郵你矽膠餐墊，每個售價290元；幸福郵你鑰匙圈，每個售價100元；幸福郵你收納包，每個售價150元。