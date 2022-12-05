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王鴻薇遭批「落跑」　呂秋遠改編〈小薇〉狠酸：妳可知道選民多愛妳

▲▼王鴻薇聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲剛當選台北市議員的王鴻薇接受國民黨中央徵召投入立委補選選戰。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選將在明年1月8日登場，才剛當選台北市議員的王鴻薇接受國民黨中央徵召投入選戰，遭外界質疑是「落跑議員」。律師呂秋遠5日就在臉書貼出2004年的信用卡簽單，指出當時買的音樂，可能就是黃品源〈簡單情歌〉裡的小薇，以改編歌詞狠酸王鴻薇。

呂秋遠凌晨貼出一張2004年的信用卡簽單，表示當時買的音樂，可能就是黃品源〈簡單情歌〉裡的小薇，讓他忍不住唱起歌來，文中附上的改編歌詞雖完全沒提到王鴻薇，但句句都在大酸王鴻薇是「落跑議員」。歌詞中提及，「有一個松山的小女孩，她的名字叫作小薇。她有雙，溫柔的眼睛，她悄悄，贏過九百芯。小薇啊！妳可知道選民多愛妳？選完議員，飛到立院去。」

呂秋遠狠酸，「有一個信義的小女孩，她的名字叫作小薇。她不顧，選民的心情，她當選，再選立委去。小薇啊，妳可知道國民黨多愛妳？選完議員，就忘掉選民。」此文一出獲破萬讚，讓網友直呼「太有才了唱起來！」也有網友感嘆，「即便這是事實，還是很有可能就這麼給她選上立委，多麼可悲的制度。」

▲▼呂秋遠貼出2004年的信用卡簽單，表示當時買的音樂，可能就是黃品源〈簡單情歌〉裡的小薇。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

▲呂秋遠貼出2004年的信用卡簽單，表示當時買的音樂，可能就是黃品源〈簡單情歌〉裡的小薇。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

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