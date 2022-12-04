首場街講吸破200農粉籲「硬起來回擊王鴻薇」　吳怡農回6個字

▲民進黨立委候選人吳怡農捷運劍南路站街講（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

投入北市立委補選的壯闊台灣理事長吳怡農4日在捷運劍南路站外舉行街邊演講，現場吸引約200多人圍觀；當他談起最近競選對手、國民黨籍的參選人王鴻薇強攻黑道議題時，引起現場民眾的氣憤，紛紛希望他能強硬回擊，但他向支持者們表示，他只有6個字給大家，就是「別生氣，去投票」。

本次選戰宣示不掛看板、不掛旗幟的吳怡農，晚間於捷運劍南路站舉行首場街邊演講，現場吸引200多位民眾圍觀，大家拿著手機搶拍他的風采。吳怡農在演說時，提及最近有粉絲告訴他內心很焦慮，且不滿對手、王鴻薇的抹黑戰，希望吳怡農可以硬起來一事，當場引起現場支持者的高度認同，紛紛也高喊要他硬起來。

不過，吳怡農說，他訴求正面的乾淨選戰，他只有6個字告訴大家，那就是「別生氣，去投票」；當他講完這六個字，現場支持者也紛紛表示認同，並高喊要他加油。

吳怡農在接受媒體訪問時，談及這次選戰的規劃，他說，這次選擇一場乾淨選舉、正向選舉，其中一部分就是不掛看板、不插旗子，但這不表示沒有宣傳跟海報，他看到現場有支持者拿的是三年前選舉時的旗子，他很感謝這些朋友都還在，小物也都還留在身邊，大家的鼓勵跟肯定是他最大的動力。

▼民進黨立委候選人吳怡農捷運劍南路站街講，吸引超過200人圍觀。（圖／記者陶本和攝）

