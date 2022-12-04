王鴻薇叫陣「敢不敢開除黃承國？」　吳怡農：選民對仇恨、抹黑很厭煩

▲民進黨立委候選人吳怡農捷運劍南路站街講（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

投入北市立委補選的壯闊台灣理事長吳怡農4日在捷運劍南路站外舉行街邊演講，在接受媒體訪問時，被問及國民黨籍的對手王鴻薇叫陣「敢不敢要黨中央開除前國策顧問黃承國」一事。吳怡農表示，選民對仇恨操作跟抹黑很厭煩，持續用這樣方式選舉，不會得到人民支持。

王鴻薇近日強攻「黑道議題」，更向吳怡農叫陣，敢不敢要求黨中央開除民進黨中常委、前總統府國策顧問黃承國。對此，吳怡農晚間接受媒體訪問時表示，對於黃承國的事情，他已經講很清楚，對他而言，這不是法律問題，而是政治問題，民進黨中常委是黨的領導人之一，人民對接近核心的政治人物會有比較高期待，所以呼籲黨中央針對社會的顧慮跟擔憂做出詳細說明。

對於王鴻薇的叫陣，吳怡農表示，這次選舉他期待的是正向選舉，不希望抹黑跟人身攻擊，他對自己這樣要求，但不能改變對手，這次選舉只有五個禮拜，重點應該在政見跟主張，怎樣讓台灣更安全、怎樣提升台灣競爭力才對，「選民對仇恨操作跟抹黑很厭煩，持續用這樣方式選舉不會得到人民支持」。

另外，對於王鴻薇找了同樣有黑道背景的副議長葉林傳助陣，被綠營嘲諷是在打臉自己。對此，吳怡農則表示，這是王鴻薇自己的決定，他沒有任何評論，相信選民都看在眼中，相信選民五個禮拜後會做出最明智的決定。

▼民進黨立委候選人吳怡農捷運劍南路站街講（圖／記者陶本和攝）

