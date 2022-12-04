藍副議長葉林傳被控具黑道背景　朱立倫：民進黨烏賊戰別打得太離譜

▲國民黨主席朱立倫、王鴻薇日前出席台北市黨部感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，黨內黑道問題受到檢視，也成為台北市第三選區立委補選參選人吳怡農被對手王鴻薇抨擊的著力點；但有人指出，國民黨台北市副議長葉林傳也有黑道背景。對此，國民黨主席朱立倫4日回應， 民進黨不要隨便牽拖，最重要還是王鴻薇實實在在、清清白白，16年的市議員資歷獲得所有民眾肯定，民進黨如果要打烏賊戰，不要打得太離譜。

王鴻薇4日上午受訪時也被問到，之後中山區好像要拜託葉林傳來幫忙整合，但有人說葉也有牛埔幫黑道背景。王鴻薇說，這次中山區從市黨部到選區議員、蔣萬安中山區後援會，大家都會大力來幫她。

媒體追問，會否擔心葉林傳黑道背景被拿來作文章？王鴻薇回應，葉林傳跟她是長期的同事，「我不認為這個事情會困擾我」，葉林傳順利當選，也有被選民檢驗，這部分她在這場選舉中非常有信心。

媒體再問，不否認葉林傳有幫派背景？王鴻薇說，葉林傳任議員期間，不管問政、選服，這跟他家族背景沒關係，因為葉是透過民主程序來當選議員，行使議員職權，這跟民進黨內部設置一個中常委（指黃承國），或讓他有很大力量主導提名選舉的事情，完全不一樣的事情。