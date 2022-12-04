立委補選期程遭疑政治操作　他嗆：王鴻薇沒那麼偉大！

▲王鴻薇剛當選台北市議員就接受國民黨中央徵召投入立委補選選戰，遭外界質疑是「落跑議員」。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選訂於明年1月8日投票，遭部分人士質疑選舉期程僅60天創下史上最短，是政治操作，中選會今（4）日也澄清，2014年的立委補選辦理期間為43天。對此，民進黨立委林俊憲今日就在臉書批評，不是時間太短，是國民黨立委候選人王鴻薇怕離議員就職日太近很尷尬吧？

林俊憲表示，這年頭什麼事情都可以牽扯到政治操作，連補選日期也可以，王鴻薇提到補選只有60幾天是「史上最短」，但中選會已經澄清補選日程最短從43天到86天都有，這次的時間剛好在中間值而已，「拜託不要連這種上網就查的到的事都要造謠好嗎？」他解釋，立法院每年有2個會期，上半年從2月1日開始，算上補選後當選者需要組織人事、熟悉立院運作以及整理辦公室的時間，其實只剩不到1個月就要正式上工，所以補選完全沒有拖延的理由，「如果還沒準備要上工那就別參選。」

此外，林俊憲指出，「想半天也想不透她說的政治操作是什麼？」他認為，尤其對中山北松山的居民來說，一天沒有新立委就是一天沒人在國會為他們爭取權益，「唯一想得到的原因就是補選離12月25日議員就職日太近」，王鴻薇怕大家投票時想起她不是才剛就職過嗎？怎麼又出現在選票上了？「想要拉長時間洗掉大家的記憶，『忘了她就職即落跑』。」

林俊憲最後表示，但不管怎麼樣，「妳尷尬是妳家的事，國家運轉不會因為一個人的尷尬就停下腳步，妳沒這麼偉大」，他提到，這些問題早在王鴻薇跳出來「承擔」前就該想好。他也大酸，當選就職可是喜事，為什麼要遮遮掩掩呢？到時一定會幫王鴻薇大力宣傳慶祝，「要不就有骨氣一點別就職了，沒有這種『我全都要』的好事。」