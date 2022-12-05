　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

赴烏參戰遭炸身亡！勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴靈堂弔唁並希望家屬早日回復平靜的生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親赴靈堂弔唁並希望家屬早日回復平靜的生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣阿美族勇士曾聖光赴烏克蘭參加志願軍不幸身亡，骨灰日前已由家屬帶回家鄉。花蓮縣長徐榛蔚悼念年輕生命的消逝，4日特前往花蓮市立殯儀館參加追思會，盼往者安息、家屬早日走出傷痛，也祈願世界和平、戰事早日結束，不再承受親人生離死別的悲痛。

縣長徐榛蔚致詞表示，今日帶著非常沉重的心情參加聖光的追思，代表花蓮鄉親向勇敢的聖光致上最高的敬意。聽聖光的母親所述，聖光從小就非常有正義感，有以大欺小的事情發生都挺身而出、保護弱小，也是成為聖光正義、勇敢、無畏的人格發展。

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴靈堂弔唁並希望家屬早日回復平靜的生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼原住民委員會主委夷將˙拔路兒頒增獎章。

曾聖光於今年6月份啟程到烏克蘭參戰，在11月2日回歸主的懷抱，據同袍描述，當時他在前線先協助其他同袍安全撤離，而後與其他同袍尚在壕溝中，突然有砲彈在身旁爆炸導致身亡。

徐榛蔚表示，在異鄉戰火中，聖光的勇敢我們都知道，希望聖光的親屬能像聖光一樣的勇敢，能早日放下悲痛的心情，也希望在告別式後各界能給予空間，讓家屬早日回復平靜的生活。

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴靈堂弔唁並希望家屬早日回復平靜的生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原住民委員會主委夷將˙拔路兒、立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、縣議員周駿宥、笛布斯˙顗賚、李正文、原民處長陳建村及各界人士皆到場致哀。

觀諸從古至今，戰爭只會為平民百姓帶來難以弭平的傷害，造成無數人背井離鄉，也對經濟產業造成重大衝擊，所謂「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，徐榛蔚衷心企盼戰爭早日結束，不再因戰爭承受親人生離死別的痛苦。
 

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
館長喊告！　吳欣岱拒撤文嗆爆：混不成功叫洗心革面？
夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！　社區無法規可管
快訊／范瑋琪爸爸意外過世！　大小S心痛哀悼
遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散報警
大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！　網舉關鍵1點：合理
被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈
關東煮沒蓋子！男甩大疊鈔票碗砸櫃台　店員妹妹嚇哭
獨／范瑋琪父猝逝！孫生認情斷Wendy　吳怡農10月秘婚新婚
快訊／爆料政府發「十倍券」　周玉蔻火速曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

赴烏參戰遭炸身亡！勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

台中豐原警分局辦調職員警歡送會　分局長感性發言

消防救災新挑戰！　南消七大隊強化消防人員新式體能訓練暨測驗

突破惡性腦瘤治療困境！慈院研發新藥獲國際專利　獲頒新創獎

恆春警酒駕+闖紅燈交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

執行署台南分署設攤　宣導多元繳款及信用卡授權分期扣款

幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

同班同學2人當選里長　桃園上大國小同學會恭禧聲不斷

最台的感恩節！2千永靖鄉民封街搓湯圓　成美園看歌仔戲

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

赴烏參戰遭炸身亡！勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

台中豐原警分局辦調職員警歡送會　分局長感性發言

消防救災新挑戰！　南消七大隊強化消防人員新式體能訓練暨測驗

突破惡性腦瘤治療困境！慈院研發新藥獲國際專利　獲頒新創獎

恆春警酒駕+闖紅燈交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

執行署台南分署設攤　宣導多元繳款及信用卡授權分期扣款

幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

同班同學2人當選里長　桃園上大國小同學會恭禧聲不斷

最台的感恩節！2千永靖鄉民封街搓湯圓　成美園看歌仔戲

該思考陳明通去留？　民進黨團：希望整體考量是否適任

娘家出借頭期款！婆婆一毛都沒出…卻喊「留房間給我」　人妻氣炸

館長喊告！吳欣岱拒撤文　466字嗆爆：混不成功叫洗心革面？

半導體供應鏈資安再強化！　SEMI半導體資安風險評級服務正式上線

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

「十倍券」趕農曆年前上路？　主計總處：沒規劃

韓「足球界朴敘俊」又惹事！　曹圭成：日本隊晉級16強很討厭

南投偵查小隊長爆「出入招待所」！酒後竟非禮女警　縣警局回應了

蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

「鈴芽之旅」還是「鈴芽的門鎖」　新海誠最新電影中文片名引討論

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

台中女嬰遭虐亡　保母刊不實寶寶日記

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

許淑華論文爭議　逢甲大學回應了

點亮民治市民廣場耶誕樹

永康警查獲外籍移工持有毒品

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

台南市17處新建置科技執法1日啟動

幸福台南河樂廣場點燈

南消七大隊強化消防人員新式體能訓練暨測驗

突破惡性腦瘤治療困境　花蓮慈院獲國家新創獎

東北角新鮮直送貢寮鮑　12／6現煎百份免費試吃

執行署台南分署設攤宣導

更多熱門

相關新聞

曾聖光戰死烏克蘭今公祭　原民會追贈一等專業獎章

曾聖光戰死烏克蘭今公祭　原民會追贈一等專業獎章

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，不幸戰死沙場，11月30日家屬在外交部協助下，將曾聖光接回台灣。今（4）日下午1時許，曾聖光的告別式在花蓮殯儀館舉行，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒也出席，並追頒原住民族一等專業獎章及慰問金。

勇士恐怖三分雨　25顆三分宰火箭

勇士恐怖三分雨　25顆三分宰火箭

普爾30分、格林關鍵三分氣走公牛

普爾30分、格林關鍵三分氣走公牛

他開車參加公司聚會　不慎撞死騎士

他開車參加公司聚會　不慎撞死騎士

醉兄大鬧父靈堂　孝順么兒殺兄輕判

醉兄大鬧父靈堂　孝順么兒殺兄輕判

關鍵字：

參戰身亡勇士曾聖光骨灰返台靈堂哀弔

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面