赴烏參戰遭炸身亡！勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴靈堂弔唁並希望家屬早日回復平靜的生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣阿美族勇士曾聖光赴烏克蘭參加志願軍不幸身亡，骨灰日前已由家屬帶回家鄉。花蓮縣長徐榛蔚悼念年輕生命的消逝，4日特前往花蓮市立殯儀館參加追思會，盼往者安息、家屬早日走出傷痛，也祈願世界和平、戰事早日結束，不再承受親人生離死別的悲痛。

縣長徐榛蔚致詞表示，今日帶著非常沉重的心情參加聖光的追思，代表花蓮鄉親向勇敢的聖光致上最高的敬意。聽聖光的母親所述，聖光從小就非常有正義感，有以大欺小的事情發生都挺身而出、保護弱小，也是成為聖光正義、勇敢、無畏的人格發展。

▲▼原住民委員會主委夷將˙拔路兒頒增獎章。

曾聖光於今年6月份啟程到烏克蘭參戰，在11月2日回歸主的懷抱，據同袍描述，當時他在前線先協助其他同袍安全撤離，而後與其他同袍尚在壕溝中，突然有砲彈在身旁爆炸導致身亡。

徐榛蔚表示，在異鄉戰火中，聖光的勇敢我們都知道，希望聖光的親屬能像聖光一樣的勇敢，能早日放下悲痛的心情，也希望在告別式後各界能給予空間，讓家屬早日回復平靜的生活。

原住民委員會主委夷將˙拔路兒、立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、縣議員周駿宥、笛布斯˙顗賚、李正文、原民處長陳建村及各界人士皆到場致哀。

觀諸從古至今，戰爭只會為平民百姓帶來難以弭平的傷害，造成無數人背井離鄉，也對經濟產業造成重大衝擊，所謂「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，徐榛蔚衷心企盼戰爭早日結束，不再因戰爭承受親人生離死別的痛苦。

