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醉兄大鬧父親靈堂1句話壓垮他　孝順么兒暴怒弒兄...輕判理由曝

▲▼快訊／啞鈴爆頭！汐止男在父靈堂大鬧　遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲施男與堂弟聯手殺害酒醉大鬧父親靈堂的二哥，棄屍一處廢棄鐵皮屋內。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名施姓男子去年在父親節前喪父，他的二哥卻在守靈期間連續喝醉鬧事，還咆哮靈堂砸壞物品、揚言要殺人，施男憤而用啞鈴把二哥敲昏再以電源延長線絞殺奪命，棄屍廢棄鐵皮屋內，案發後，施男始終認罪，家人為他求情，最高法院考量施男平時負擔家計、照顧哥哥，因身心俱疲而鑄成大錯，有情堪憫恕之處，依殺人罪判刑8年定讞。

判決指出，施男（31歲）的二哥有酗酒惡習、多次酒後鬧事被送進警局，都靠排行老么的施男善後照顧，去年（2021年）8月初，施父過世，家人在新北市汐止區的住家客廳擺設靈堂，施男的二哥以喪父哀痛為由，幾乎天天喝醉，還毆打母親，同月7日晚間更咆哮靈堂摔爛物品，拿木棍、煙灰缸等物猛敲自己腦袋。

施男未婚無子女，從事鐵工日薪2000多元，當天被母親要求請假在家，以防二哥繼續失控，但二哥越鬧越激烈，施男和當時17歲的堂弟聯手，用繩索、鐵鍊、皮帶等物將二哥牢牢綑綁在木椅上，拿毛巾蒙住二哥雙眼，還用膠帶貼住二哥嘴巴，但怕造成窒息，隨即撕掉膠帶。

施男二哥張嘴狂罵，更使出蠻力蹬壞椅腳，甚至撐開繩索，施男連忙與堂弟重新將二哥綑牢，鬧了一整夜後，施男二哥不罷休，仗著酒意對施男與堂弟揚言：「我會殺了你們！」施男一聽心灰意冷，更怕事後遭二哥報復，堂弟這時提議：「（二哥）沒救了，要處理掉！」施男回應：「好！」

2人隔天（8月8日）凌晨1點多下定決心，共同用啞鈴把二哥敲昏倒地，接著用電源延長線死命絞勒二哥脖子直到斷氣，然後清洗現場血跡，把沾血的凶器與物品連同二哥遺體，騎機車運到附近1處廢棄鐵皮屋內棄置，2人並報案謊稱當天凌晨2點多遭二哥持木椅木柄與辣椒水攻擊，二哥跑掉了，請求警方協尋。

家人發現施男二哥失聯多日、遍尋不著，起疑拜託周邊住家廠家提供監視畫面，同月12日下午發現施男與堂弟曾載東西到鐵皮屋內，且那一團物品看起來就是屍體，趕緊報警處理而查獲2人犯行，驗屍確認二哥死於勒頸窒息。

施男到案被羈押至今、始終認罪，表示二哥時常發酒瘋，堂弟住在附近，都會來關心幫忙，施男堂弟因犯案時未成年，被移送少年法庭審理。

法官查明，施男的2個哥哥都酗酒並常酒醉鬧事還互毆，根本無法工作賺錢，全家生計都靠從小乖巧聽話的施男一肩承擔，2個哥哥鬧事後的爛攤子也靠施男善後，包括勸架、送醫與看護，甚至貸款100多萬元買BMW轎車給二哥拉風，證人證稱，哥哥理應照顧弟弟，施男卻是弟弟盡心照顧哥哥，從無怨言，施男的大哥也證稱，施男真的很乖巧孝順。

法官認定施男有手足之情，本案因遭逢父喪又得照顧發酒瘋的二哥、安撫受驚的母親，平日生活壓力煎熬導致身心俱疲，更恐懼遭二哥秋後算帳而瀕臨崩潰，才驟起殺機鑄成大錯，未達罪無可逭程度，且有情堪憫恕之處，加上施男無前科，施母哀求需要施男早日回身邊盡孝，一、二審將他所犯殺人、遺棄屍體與妨害自由3罪均合併判刑8年，最高院駁回上訴，全案定讞。

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