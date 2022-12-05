「班班吃石斑」改好食材　潘文忠：配合農委會執行

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，因加工量能不足，導致政策跳票，農委會主委陳吉仲上周坦言規劃缺失，後續將以「班班好食材」替代。教育部長潘文忠今（5日）回應，萬一石斑魚供應不及，陳吉仲主委說一定會有好食材，教育部會全力配合農委會執行，至於食材內容，仍要由農委會供應。

立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案，潘文忠到場詢答。立委萬美玲質詢，教育部先前一再保證，一定會讓學生吃到4次石斑魚，政策不會跳票，教育部信誓旦旦的承諾，卻被農委會打臉，質疑教育部、農委會跨部會聯繫是否出問題？若沒有問題，就是兩個單位都該負起責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘文忠回應，「班班吃石斑」政策是跨部會執行，由行政院用專案預算支持，兩個部會、食安辦密切聯繫，陳主委當時對外表示會全力調度，食材供應是農委會。萬美玲質問是否政策跳票，潘文忠僅說「陳主委已經對外說明了」。

萬美玲則說，陳主委可以胡說八道，各界也都習慣，但身為教育部長的一言一行，全國師生都在學習，要求潘文忠跟農委會好好商量，不能覺得只是吃石斑沒什麼，這是誠信問題。

立委陳秀寳質詢指出，各縣市吃石斑魚進度不一，對沒吃到4次的學生很不公平，詢問教育部有無補償作為？並指出除了石斑魚，彰化烏魚正盛產也可以列入考慮。

潘文忠表示，石斑魚是特殊食材，食材部分由是農委會規畫，陳主委有對外正式說明，行政院提供的六億多經費是用石斑魚的價格估算，萬一石斑魚供應不及，陳主委也說一定會有好食材替代，教育部會全力配合農委會執行，食材內容仍由農委會規劃，但一樣是額外加的一道菜。