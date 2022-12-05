缺石斑「改買好食材」　陳吉仲：修改名稱很容易

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元經費，由農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，但才上路一個月就因供貨與調度問題，將以「班班好食材」替代。針對6億元採購石斑魚的預算，能否改買其他食材，農委會主委陳吉仲今（5日）表示，石斑魚經費本來就可用在學校營養午餐任何食材，相關辦法的名稱，「其實修改是很容易的」。

今年6月中旬，中國以驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會與教育部宣布共同推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，由政院編列6億元經費，向漁民購買去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐，原規劃這學期每人吃4次，每月1。

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針對媒體質疑，當初經費是編列於「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，計畫名稱明訂「石斑魚」，是否可把預算拿來採購其他「好食材」？

陳吉仲今（5日）到立院經濟委員會答詢，會前接受採訪時表示，用在學校營養午餐的吃石斑魚預算，本來就可以用在學校午餐的任何食材上，相關辦法的名稱，「其實修改是很容易的」。

陳吉仲進一步表示，這次要特別感謝國內外消費者，讓國內石斑魚產銷非常順暢，現在池邊價格讓漁民非常滿意，所有產銷調節到位後，學校營養午餐石斑魚食材供應順暢，會盡快讓還沒吃到的9個縣市學生都吃到石斑。

漁業署長張致盛則坦言，此次供應學生食用的石斑魚是透過「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，依據合約只能購買石斑魚，但目前已經著手盤點，展開跨部會、各縣市協調工作，後續規劃方向會再對外說明。