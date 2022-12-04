陳其邁保證吃滿4次石斑魚　漁業署「會優先給沒吃到的縣市」

▲漁業署今舉行水產品教案徵選頒獎典禮暨成果發表會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，因加工量能不足，導致政策跳票，農委會主委陳吉仲上周坦言規劃缺失，後續將以「班班好食材」替代。但高雄市長陳其邁昨（3日）掛保證，高雄多數學校都吃過第2輪，今年要吃到第4輪沒問題，引發外界質疑獨厚高雄。漁業署副署長王正芳今（4日）澄清，只會優先供應還沒吃到的9個縣市。

陳其邁昨出席「永安石斑魚節」開幕活動指出，高雄現在有337所學校都已經吃過第2輪，石斑魚主要關乎產銷配送的問題，高雄是石斑魚的故鄉，供應無虞，並在現場掛保證，高雄今年要吃到第4輪沒問題。

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王正芳今出席「2022水產品教案徵選頒獎典禮暨成果發表會」，被媒體問到是否獨厚高雄市，王正芳回應，這學期會全力調配、優先給還沒吃到的學校，至於其他已經吃過的學校，就看後續供應情形，漁業署會跨縣市跨區全力調度，針對石斑魚政策是否跳票，王正芳只回應，絕對會讓每位學生在這個學期，至少吃到一次石斑魚。

針對「班班吃石斑」將改以「班班好食材」替代，媒體詢問農委會是否會提供「好食材清單」？王正芳僅說，還是會全力供應石斑魚給學校的營養午餐，真的不足才會用其他替代食材，強調會隨時檢討加工量與供應量，再次強調現階段仍以還沒吃過的學校為優先。

為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元經費，由農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，原規劃讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚，每月吃1 次；但才剛上路一個月，就因為石斑魚供貨與調度問題，變成「班班缺石斑」，目前仍有9個縣市、1500多所學校、50多萬名學生，連一次石斑魚都還沒吃到，農委會上周召開記者會坦言產能不足，將以「班班好食材」替代石斑魚。