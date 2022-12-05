政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

▲資深媒體人周玉蔻透露政府將發十倍劵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

在新冠疫情之下，我國經濟也受到影響，如今隨著政府防疫逐漸解封，是否再發振興券刺激消費備受關注。資深媒體人周玉蔻透露，農曆年前全民都將收1萬元的紅包，並稱其為「十倍券」。

事實上，民進黨前桃園市議員王浩宇日前也曾提議政府再發一次振興券，行政院長蘇貞昌當時未正面回應，僅強調對於受疫情衝擊、相關無助的弱勢，政府會就財政各方面來研擬，希望能照顧到最好。

▲（圖／翻攝周玉蔻臉書）