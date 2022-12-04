4大星座未來2年「有財神撐腰」　金牛易中樂透、獅子能升遷！

▲有4大星座，未來2年財運免煩惱。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大家每天辛苦的工作賺錢，每個人希望的，就是提升自己的生活品質，讓自己衣食無憂。現在正值歲末年終之際，你知道未來兩年，有哪些星座會有旺到爆的財運呢？根據星座專家艾菲爾老師，在《靈匣網》上發文指出，有4大星座在未來兩年，有財神爺撐腰，包括太陽、上升星座在天秤、獅子、牡羊與金牛座的朋友，最受財神爺眷顧。

第四名、天秤座

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未來兩年，天秤的財運一路飆升，財富越積越多，正財與偏財可說是扶搖直上，幾乎沒有困難降臨，連在領導、同事、客戶間也是好評連連，事業欣欣向榮。財運方面偏財會有不錯收獲，金星在合作宮加持，在工作上有亮眼的表現，會有大筆獎金入口袋，抽獎也很容易中獎，連之前的投資理財、別人向你借的欠款，都能在此時成功收回。未來2年就是你事業開始上升，賺錢發達的黃金時機，千萬不要錯過這個好機會。

第三名、獅子座

未來兩年，是獅子沖刺事業的大好時機，大吉星「木星」進駐官祿宮，事業發展可說是風生水起，和同事、領導相處融洽，且只要是你推薦的，客戶通通都買單，讓你業績幾乎是不用煩惱了。讓你未來兩年事業大有進展，不管是談合作、合約都能溝通順利，也能如愿取得合作案。這也使你獲得加薪升職的機會特別高，有望成為團隊里的領頭羊。

第二名、牡羊座

未來兩年，牡羊的財帛宮也有木星加持，不只整體運轉好、工作運提升、財運更是勢如破竹。在工作崗位上凡事順風順水、項目屢創佳績，公司領導對你讚賞有加，也比從前更重視你，給予你加薪升職的回報；待業者也會在此時應征上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。另外木星也進化牡羊的野心與目光，使得賺錢、理財能力都精準起來，幾乎是只賺不賠，可說是一看一個準了。

第一名、金牛座

未來兩年，金牛命中帶財，木星會進入你的命宮與財帛宮，讓你的財運旺到令旁人眼紅！一方面是你自己工作穩定，收入變多，很多正財入荷包，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，很容易就能撿到錢、中樂透、或是得到長輩饋贈；另一方面你也很懂得守財，懂得把錢花在最該花的刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利。如此旺盛的財運，又加上努力開源節流，未來兩年根本不用為錢煩惱。

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