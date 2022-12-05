　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英系大反撲　狂K何志偉原因曝

民進黨立委何志偉近來頻頻遭到黨內同志圍剿，11月30日他前往參加中常會時，額頭正巧被折射的光線照亮，好似說明他正是黨內當前話題焦點人物。（圖／周志龍攝）

▲民進黨立委何志偉近來頻頻遭到黨內同志圍剿，11月30日他前往參加中常會時，額頭正巧被折射的光線照亮，好似說明他正是黨內當前話題焦點人物。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民進黨中央不理會正國會頭人林佳龍多次表態競逐台北市長，指定前衛福部長陳時中出征，最終招致慘敗。立委何志偉日前批評，陳時中的敗因是競選總部被英系小圈圈把持，還說是黑道入侵，引發英系大反撲，甚至傳出湧言會與新系有意取代綠色友誼聯線的何志偉。民進黨內人士則分析，流言恐非來自他方，而是英系埋下下屆立委選舉伏筆。

何志偉近來成為政治焦點，有媒體引述28日總統蔡英文邀宴陳時中競選團隊幹部時，會上成了「公幹何志偉大會」。與會人士還對媒體放話說，立委林楚茵在這場便當會中建議，夫婿梁文傑這次意外未能連任市議員，因梁的選區與何志偉有部分重疊，2024年可以參選士林、大同區的立委和何志偉一搏。

不過，也有與會人士說，當天是蔡總統邀集陳時中競總幹部到官邸餐敘，開「便當會」檢討敗選原因，還歸納出「人民不希望民進黨獨大」的結論，「何志偉」只是散會前的短暫閒聊話題。但無論是「公幹會」還是「便當檢討會」，身為陳時中競總副主委的何志偉不在受邀之列，卻是事實，某種程度也證實了何志偉所稱「被小圈圈排擠在外」。而林楚茵也向CTWANT澄清，她從不曾在任何場合提及梁文傑參選士林大同立委的建議。

一位資深民進黨人士指出，放話的人所釋出的訊息就隱含著「把何志偉拉下來」的意思，還刻意拖湧言會林楚茵與新潮流系梁文傑下水，真的目的就是覬覦立委席次，並且掃除「路障」，鞏固派系利益，「有人正在盤算讓立委陳明文進入不分區安全名單，說服莊瑞雄轉戰區域立委，首選就是士林大同選區。」該人士分析，一連串的佈局就為了何志偉這一席，當然與何有深仇大恨非英系莫屬了。

民進黨在縣市長選舉中慘敗，黨主席蔡英文偕同秘書長林錫耀鞠躬道歉，並辭去兼任黨主席。（圖／焦正德攝）

▲民進黨在縣市長選舉中慘敗，黨主席蔡英文偕同秘書長林錫耀鞠躬道歉，並辭去兼任黨主席。（圖／CTWANT提供）

這必須從2020立委選舉時說起，屏東縣立委蘇震清因涉及「誠美材案」（已不起訴）遭從不分區名單刪除，民進黨中央為緩和蘇家的不平之氣，同意蘇震清以無黨籍身份在屏東第二選區（屏南）參選，而把原在該選區的立委莊瑞雄換進不分區名單。這位民進黨人士說，雖然不分區可以連任一次，但莊在2024列入安全名單的正當性減低，而且英系有意安排同派系陳明文進不分區，因此莊勢必要另找出路。

再說，陳明文曾擔任兩屆嘉義縣長，2010年因當時的立委張花冠辭職參選縣長，陳明文補選立委遺缺，以接近68%的高得票率當選；接下來，在2012年與2016年分別拿到86828票、88538票大勝對手獲得連任；不過，2020年卻以72141票小贏以無黨籍林國慶的64415票，地方政壇認為陳明文「越選越差」，個人聲勢有走下坡的味道。

另一位民進黨派系人士表示，2024立委選舉時陳明文已經70歲，可以考慮世代交替，或許在嘉義山線應該另外推出新人參選區域立委；而以陳明文的政治資歷與輩分，如果擔任不分區立委，專注在中央層級的事務上，也可以花更多的心力在黨內外的協調溝通。

這位人士說，莊瑞雄過去曾任台北市士林、北投區市議員，不過該區目前已有新系立委吳思瑤，因此英系將其定位二戰士林、大同區。但他指出，何志偉所屬的綠色友誼連線雖然是小派系，但在台北市有堅強的實力，加上何志偉與議員鍾佩玲地方服務做得不錯，其實不容有覷，「但政治人物嘛，總是想試試看有沒有機會。」因此從陳時中的砂畫開始，發動一連串攻勢，而何志偉自己耐不住性子，愛公開放砲，正好被人抓住弱點猛攻，未來發展會如何，還有待觀察。

英系立委江永昌（左起）、蔡易餘、陳明文、王美惠、劉櫂豪、吳玉琴、莊瑞雄、邱泰源與羅致政去（2021）年在立院議場前齊聚聲援人權，近來另一次「全員到齊」的場合是挺「焦糖」陳嘉行參加黨內初選。（圖／周志龍攝）

▲英系立委江永昌（左起）、蔡易餘、陳明文、王美惠、劉櫂豪、吳玉琴、莊瑞雄、邱泰源與羅致政去（2021）年在立院議場前齊聚聲援人權，近來另一次「全員到齊」的場合是挺「焦糖」陳嘉行參加黨內初選。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
網內互打2／英系逆勢強推吳怡農補選立委　火攻綠色連線水擋湧言會
永豐餘金雞母上市1／連台驊顏益財都是永道射頻大股東　KY股上市每股70元釋股競拍
望你早歸1／「天王星」小孩退團40天突合體開唱　台上三鞠躬噤聲謝粉絲　

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
正妹畢業跪了！　對他行「五體投地大禮」
兒子玩捉迷藏哭喊「爸爸不見了」！媽媽一轉頭氣炸：北爛老屁孩
英系大反撲　狂K何志偉原因曝
私密片外流！2句話逼哭少女　桃園警遭控吃案回應了
桃園少女5段私密片！男學生怒傳LINE群　好友全看光外流
正式向魔獸道歉！　歐尼爾：我再也不會傷害霍華德
館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成
影片曝！蘋果門市被劫107萬　員工阻正義顧客：讓他們搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波蘭國會「波台國會小組」今抵台　外交部曝時間點意義

英系大反撲　狂K何志偉原因曝

民進黨敗選檢討會暗示內閣改組成定局　游盈隆一句話曝重點

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈「原因曝光」

已婚所長涉婚外情調職！游淑慧嘆「綠能我不能」：他外遇卻升官

郝家軍推進蔣市府？　游淑慧「好可笑喔」揭最沒用的那個人

美女醫批館長「黑道是假議題」！酸黃國昌淪打手：愧對法律人身分

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸：大哥說話小弟閉嘴？

新竹輕度智障男當選里長！王浩宇曝背後原因：他腳踏實地

快訊／蔡英文召開敗選檢討會　立院會期結束檢討府院內閣佈局

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

波蘭國會「波台國會小組」今抵台　外交部曝時間點意義

英系大反撲　狂K何志偉原因曝

民進黨敗選檢討會暗示內閣改組成定局　游盈隆一句話曝重點

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈「原因曝光」

已婚所長涉婚外情調職！游淑慧嘆「綠能我不能」：他外遇卻升官

郝家軍推進蔣市府？　游淑慧「好可笑喔」揭最沒用的那個人

美女醫批館長「黑道是假議題」！酸黃國昌淪打手：愧對法律人身分

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸：大哥說話小弟閉嘴？

新竹輕度智障男當選里長！王浩宇曝背後原因：他腳踏實地

快訊／蔡英文召開敗選檢討會　立院會期結束檢討府院內閣佈局

HONDA將推「全新電動休旅」！最快明見登場　續航力500km以上

南小菇寮漁港取食材　山珍海味做好吃醬油

波蘭國會「波台國會小組」今抵台　外交部曝時間點意義

軟體仍未準備好　郭明錤：蘋果頭戴式裝置可能延期

人妻女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！　老公帶朋友看完傻眼了

無視「裝湯請用小碗」　客硬拿大碗甩錢罵哭女店員：又不是花不起

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

台灣駕照超難拿？烏克蘭正妹「考3次全槓龜」　崩潰大哭：這個不公平

英格蘭19歲超新星貝林漢姆　追平梅西高懸16年神紀錄

印尼塞梅魯火山狂噴15公里高！　當局緊急疏散2000人

臘腸妹妹玩球絆倒→翻肚肚　賣萌畫面網笑：是球在玩牠吧

政治熱門新聞

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

吳欣岱酸黃國昌淪館長打手

郝家軍進蔣市府　游淑慧：好可笑喔

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸

已婚所長涉婚外情調職！游淑慧嘆綠能我不能

英系大反撲　狂K何志偉原因曝

鄭文燦學位遭撤體重也被鞭　曾妍潔：留點口德

館長被說整間公司都黑道　怒告鄉民：敢轉發就告

蔡英文召開敗選檢討會　檢討內閣佈局

吳怡農首場街講　硬起來回擊王鴻薇

「魔鬼藏在細節裡」　她曝吳怡農大遲到群組炸鍋

她痛批鄭文燦、蔡適應　「抗中還抄中國論文」

游盈隆：蔡英文暗示內閣改組成定局

更多熱門

相關新聞

游盈隆：蔡英文暗示內閣改組成定局

游盈隆：蔡英文暗示內閣改組成定局

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文為此請辭黨主席，她4日邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，進行選後檢討會。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，整個檢討會可以用一句話來形容，就是「你們講的我聽到了，但我還需要更多時間想清楚」，相當於暗示內閣改組已成定局。

孩子尋回後1眼神　他崩潰提訴訟

孩子尋回後1眼神　他崩潰提訴訟

蔡英文召開敗選檢討會　檢討內閣佈局

蔡英文召開敗選檢討會　檢討內閣佈局

未來2年有財神撐腰　4大星座曝光

未來2年有財神撐腰　4大星座曝光

「館長案」省思　他批：黑金化成小英執政烙印

「館長案」省思　他批：黑金化成小英執政烙印

關鍵字：

周刊王蔡英文何志偉

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面