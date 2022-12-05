英系大反撲　狂K何志偉原因曝

▲民進黨立委何志偉近來頻頻遭到黨內同志圍剿，11月30日他前往參加中常會時，額頭正巧被折射的光線照亮，好似說明他正是黨內當前話題焦點人物。（圖／CTWANT提供）

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民進黨中央不理會正國會頭人林佳龍多次表態競逐台北市長，指定前衛福部長陳時中出征，最終招致慘敗。立委何志偉日前批評，陳時中的敗因是競選總部被英系小圈圈把持，還說是黑道入侵，引發英系大反撲，甚至傳出湧言會與新系有意取代綠色友誼聯線的何志偉。民進黨內人士則分析，流言恐非來自他方，而是英系埋下下屆立委選舉伏筆。

何志偉近來成為政治焦點，有媒體引述28日總統蔡英文邀宴陳時中競選團隊幹部時，會上成了「公幹何志偉大會」。與會人士還對媒體放話說，立委林楚茵在這場便當會中建議，夫婿梁文傑這次意外未能連任市議員，因梁的選區與何志偉有部分重疊，2024年可以參選士林、大同區的立委和何志偉一搏。

不過，也有與會人士說，當天是蔡總統邀集陳時中競總幹部到官邸餐敘，開「便當會」檢討敗選原因，還歸納出「人民不希望民進黨獨大」的結論，「何志偉」只是散會前的短暫閒聊話題。但無論是「公幹會」還是「便當檢討會」，身為陳時中競總副主委的何志偉不在受邀之列，卻是事實，某種程度也證實了何志偉所稱「被小圈圈排擠在外」。而林楚茵也向CTWANT澄清，她從不曾在任何場合提及梁文傑參選士林大同立委的建議。

一位資深民進黨人士指出，放話的人所釋出的訊息就隱含著「把何志偉拉下來」的意思，還刻意拖湧言會林楚茵與新潮流系梁文傑下水，真的目的就是覬覦立委席次，並且掃除「路障」，鞏固派系利益，「有人正在盤算讓立委陳明文進入不分區安全名單，說服莊瑞雄轉戰區域立委，首選就是士林大同選區。」該人士分析，一連串的佈局就為了何志偉這一席，當然與何有深仇大恨非英系莫屬了。

▲民進黨在縣市長選舉中慘敗，黨主席蔡英文偕同秘書長林錫耀鞠躬道歉，並辭去兼任黨主席。（圖／CTWANT提供）

這必須從2020立委選舉時說起，屏東縣立委蘇震清因涉及「誠美材案」（已不起訴）遭從不分區名單刪除，民進黨中央為緩和蘇家的不平之氣，同意蘇震清以無黨籍身份在屏東第二選區（屏南）參選，而把原在該選區的立委莊瑞雄換進不分區名單。這位民進黨人士說，雖然不分區可以連任一次，但莊在2024列入安全名單的正當性減低，而且英系有意安排同派系陳明文進不分區，因此莊勢必要另找出路。

再說，陳明文曾擔任兩屆嘉義縣長，2010年因當時的立委張花冠辭職參選縣長，陳明文補選立委遺缺，以接近68%的高得票率當選；接下來，在2012年與2016年分別拿到86828票、88538票大勝對手獲得連任；不過，2020年卻以72141票小贏以無黨籍林國慶的64415票，地方政壇認為陳明文「越選越差」，個人聲勢有走下坡的味道。

另一位民進黨派系人士表示，2024立委選舉時陳明文已經70歲，可以考慮世代交替，或許在嘉義山線應該另外推出新人參選區域立委；而以陳明文的政治資歷與輩分，如果擔任不分區立委，專注在中央層級的事務上，也可以花更多的心力在黨內外的協調溝通。

這位人士說，莊瑞雄過去曾任台北市士林、北投區市議員，不過該區目前已有新系立委吳思瑤，因此英系將其定位二戰士林、大同區。但他指出，何志偉所屬的綠色友誼連線雖然是小派系，但在台北市有堅強的實力，加上何志偉與議員鍾佩玲地方服務做得不錯，其實不容有覷，「但政治人物嘛，總是想試試看有沒有機會。」因此從陳時中的砂畫開始，發動一連串攻勢，而何志偉自己耐不住性子，愛公開放砲，正好被人抓住弱點猛攻，未來發展會如何，還有待觀察。

▲英系立委江永昌（左起）、蔡易餘、陳明文、王美惠、劉櫂豪、吳玉琴、莊瑞雄、邱泰源與羅致政去（2021）年在立院議場前齊聚聲援人權，近來另一次「全員到齊」的場合是挺「焦糖」陳嘉行參加黨內初選。（圖／CTWANT提供）

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