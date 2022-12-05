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北市殯葬處官員「戶頭多130萬」　檢方疑還有弊案未爆

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀涉嫌向停車場與納骨塔業者收賄，戶頭還憑空多出200萬元財產。到案的5名業者及白手套承認行賄，總金額為70萬元，但對照王文秀的金流，仍有130萬元來源不明，檢方不排除還有其他弊案尚未查出。

▲▼台北市政府殯葬管理處副處長王文秀（右）涉貪，經台北地檢署聲押禁見，台北地院裁定交保60萬元，王文秀在家人協助下辦保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲王文秀極力否認收賄。（圖／記者黃哲民攝）

廉政署獲報，現已調職台北市文山區主任祕書的王文秀，涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，檢察官3月指揮廉政署展開搜索約談後，向法院聲請羈押王文秀。

不過，王文秀極力否認犯行，最後被法院裁定60萬元交保，她離開法院時，還對採訪媒體表示自己是無辜的。

接著，專案小組分析首波行動中扣得的手機，發現王文秀在經手台北市二殯停車場標案時，疑似2度透過白手套收取泰翔公司的業者賄賂；另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄，希望王女協助解決審核問題，但最後生命紀念館案申請案還是遭到否准。

檢方懷疑，王文秀在停車場、生命紀念館2案中共分3次收取賄賂，11月29日對相關業者辦公處所等17處展開搜索，赫然又發現王女的戶頭有大約200萬元的不明財產，與公務員收入不相當，可能涉及更多貪瀆案件，因此再次向法院聲請羈押禁見。

根據《自由時報》報導，到案的5名業者和白手套已相繼坦承行賄，3筆款項總計為70萬元；但檢方對照王文秀的金流，認為還有130萬元來源不明，王女雖然否認收賄，卻也無法交代清楚金流，不排除還有其他弊案，目前正在擴大比對相關資料，若有可疑事證，可能會發動第三波搜索。

這起收賄案除了王文秀之外，殯葬處第一殯儀館前館長歐陽更生也有涉案，訊後以5萬元交保。此外，歐陽更生在2016年調查一起違法修墓案時，涉嫌做假筆錄掩護熟識的造墓業者，反遭業者和盤托出實情，被台北地院依公務員登載不實罪判處1年6個月有期徒刑（仍可上訴）。

▼歐陽更生曾擔任警備總司令部教誨師、法院書記官與區公所職員。（圖／記者劉昌松攝）

▲ ▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污案，前第一殯儀館館長歐陽更生。（圖／記者劉昌松攝）

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