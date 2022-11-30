北市殯葬處貪瀆連環爆！前副處長今早被聲押禁見　6人交保

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北市殯葬處貪瀆連環爆！前副處長王文秀今早被聲押禁見　6人交保

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀先前才因涉嫌圖利廠商取得標案遭約談，日前又被查出涉及兩弊案，收受業者行賄共計數十萬元。台北地檢署約談包含王女在內共7人，其中6人分別被以3萬至20萬元交保，王女則在今日（30日）早上6時被聲押禁見。

▲▼台北市政府殯葬管理處副處長王文秀（右）涉貪，經台北地檢署聲押禁見，台北地院裁定交保60萬元，王文秀在家人協助下辦保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲王文秀被聲押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

現已調職台北市文山區主任祕書的王文秀，今年3月因涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，遭檢察官搜索約談。當時檢方向法院聲請羈押王女，結果法院裁定60萬元交保，她離開法院時，還對採訪媒體表示自己是無辜的。

不過，專案小組進一步分析首波行動中扣得的手機，發現王文秀在經手台北市二殯停車場標案時，疑似透過中間人收取泰翔公司的業者賄賂。另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄的方式，希望王女協助解決審核問題，但最後生命紀念館申請案遭否准。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，業者陳永傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳永傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

檢方懷疑王文秀在停車場、生命紀念館兩案中共收取數十萬元不法賄賂，29日指揮廉政署兵分17路發動搜索，並以違背職務行收賄等罪嫌，約談王文秀、時任殯葬處課長歐陽更生，以及泰翔公司負責人蕭德銘、陳永傑，寶相閣負責人詹坤霖、易真公司負責人張簡鼎晉（泰翔公司合作廠商）、白手套陳紫皓到案說明。

經過漏夜偵訊，詹坤霖、陳永傑訊後被諭令各以20萬元交保；蕭德銘、歐陽更生各以5萬元交保；張簡鼎晉、陳紫皓各以3萬元交保。而王文秀則在今日早上6時許被聲押禁見。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，寶相閣負責人詹坤霖。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶相閣負責人詹坤霖。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，中間人白手套陳紫皓。（圖／記者劉昌松攝）

▲白手套陳紫皓。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，業者張簡鼎晉（圖／記者劉昌松攝）

▼▲易真公司負責人張簡鼎晉（上圖），泰翔保全負責人蕭德銘（下圖）。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，泰翔保全負責人蕭德銘。（圖／記者劉昌松攝）

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