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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控立委辦違法「捐人頭」當黨團助理　民眾黨團曝工作內容喊告

記者蘇晏男／台北報導

三立昨晚政論節目《鄭知道了》中，一名匿名「A先生」稱民眾黨5位立委辦公室要捐一個助理名額供黨團或智庫使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及幹事長張其祿16日譴責該節目不實指控；邱指出，相關國會助理工作負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員盯場，完全按照法令來實際聘請，「是不是本黨黨員我們都不清楚」，何來所謂透過國家資源支援私人黨部。

▲張其祿、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張其祿、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭弘儀在節目中連線一名稱曾擔任高虹安辦公室助理的匿名人士「A先生」，立委王定宇向A先生詢問，高虹安辦公室有人薪水報了5萬，可是支領數卻是零。A先生表示他不知道這人，但他說：「這樣講的話其實有另外一個，但我覺得這東西不是高虹安個案，它是民眾黨，就是每個委員辦公室都有。」公都盟曾因寄生國會事情扣民眾黨委員點數，說他們不是優秀立委，那「民眾黨團有一個內規，就是各委員辦公室捐一個名額，但那人實際上是在黨團或智庫上班」。

王定宇聽聞後表示，5萬塊薪資之所以支領數零，是因為這筆錢讓黨團去請人寄生在黨團上班，所以內帳是零，但跟公費請5萬，而這5萬的配額歸到民眾黨團去請黨工。A先生回應，但那個人的薪水一樣入到該人帳戶。

王定宇追問，民眾黨團每個都要一個？A先生表示，對。王定宇再說，「也就是5萬塊薪資某人把它領出來，但他沒有領錢，那這個錢當然是進到他帳戶，再讓民眾黨團去請助理，然後5個民眾黨團的立委，每個都要出一個這個人，你確實知道這個情形？」A先生說：「這個我確實知道。」對此鄭弘儀表示，這是拿國家的錢去給私人黨，這個也是貪汙。

對此，邱臣遠16日在記者會上表示，這完全不是事實，譴責該節目惡意造謠；清廉勤政是民眾黨跟民進黨最大差別，執政黨用三立等綠媒名嘴，企圖藉由高虹安辦公室助理費事件混淆視聽，抹黑民眾黨清廉形象，甚至意圖打擊民眾黨九合一選舉態勢。

邱臣遠說，民眾黨每位立委的國會助理完全按照立法院規定、法令來實際聘請，相關國會助理工作也負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員盯場，這個各政黨立院黨團助理、法案助理，都有這樣的類似工作，這是民眾黨團內部工作分配，並沒有國家資源支援私人黨部問題。

「黨團跟黨部是不一樣。」邱臣遠指出，立法院運作除各委員會外，最重要就是黨團運作，所有國會助理支援立委在國會上問政、議事攻防等國會工作為主，「是不是本黨黨員我們都不清楚，這個何來所謂透過國家資源支援私人黨部，甚至含沙射影指控貪汙」，完全悖離事實。

邱臣遠批評，政治不該沒有人性，透過這樣方式抹煞努力工作的國會助理，將其導向政治鬥爭，非常不可取，民眾黨團嚴正聲明，三立指控完全子虛烏有，不同意民進黨透過三立等綠媒、名嘴或政論節目，欲加之罪，何患無辭，這是國家悲哀，未審先判的抹黑手法，不排除提告，呼籲民進黨、親綠媒體懸崖勒馬，還出乾淨的選舉空間，及尊重國會助理的努力。

張其祿也說，這絕對是子虛烏有、不實指控；這是民眾黨立委辦公室各自的分工，立委在辦公室裡需要有一個助理聯絡黨團，也需要在委員會公聽會場，這是國會問政必要部分，完全是為立委問政服務，完全透明可以查證。

張其祿以自身為例，指出他負責財政委員會，開會時會派一人坐在那，這人領他辦公室薪水、加班費，工作上也必須跟黨團聯絡，因為在立法院的委員會中，各黨團、委員也會派駐人員在那，而民眾黨只有五位立委而已，所以自然要有一個工作人員要跟黨團聯繫，回報辦公室目前委員會工作情況。

張其祿說，這樣節目的目的就是要影射，好像五位立委要拿公費助理支援黨部，但這是混淆；「我們聘任做這些事情的助理，是不是黨員我們都不知道」，且做的事情完全是為了所有個別立委的問政服務，這人當然是委員辦公室同仁，何來拿公費助理支援黨部，或變成黨工、通黨庫，哪門子的指控。

張其祿強調，民眾黨團所有委員都禁得起考驗，清清楚楚都有列帳、這都可查；用同樣角度來看，請問各黨團怎麼運作？你們委員辦公室不需要有人去盯委員會、跟黨團聯繫嗎？

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