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北市「章魚里」里長涉貪污！　浮報經費+收賄...6年撈39萬遭起訴

▲▼北市士林區天玉里里長潘錦雄。（圖／翻攝自潘錦雄臉書）

▲北市士林區天玉里里長潘錦雄涉嫌貪汙遭起訴。（圖／翻攝自潘錦雄臉書）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市士林區天玉里有「選舉章魚哥」之稱，里長潘錦雄今年尋求第2次連任成功，卻爆出他自2016到2021年來涉嫌浮報里民建設經費、收賄，貪污39萬餘元。今（2）日士林地檢署偵結，將潘錦雄依貪污等罪起訴，其餘9名公司負責人犯商業會計法、賄賂罪分別獲緩起訴、不起訴。

起訴書指出，潘錦雄自2014年擔任天玉里里長迄今，卻從2016年開始，陸續要求潤達綜合園藝、偉多利食品、林阿三企業、春發禮儀社、金洋禮品、均昶實業、偉家工程、「榮耀造景」對外承包商等8家公司負責人，配合開立與實際施作數量、金額不符之報價單、統一發票或收據，接著透過不知情里幹事送交士林區公所、回饋經費管委會、國防部政治作戰局核銷，作為請領及核銷上述全額補助經費之單據，使承辦人員誤認單據為真實。

其中，士林區公所每年年初會撥款30萬元給各里，做為里鄰建設服務經費，回饋經費管委會待天玉里辦公處檢具核銷經費之支出憑證後，開立銀行支票撥款，潘錦雄再將支票存入天玉里公款帳戶兌現，藉此其申請核撥或核銷之經費與實際支付予廠商款項之差額挪作私用。

▲▼台北市士林區天玉里投開票所開票作業。（圖／記者李蕙璇攝）

▲天玉里的投票結果經常被拿來做為北市選戰結果預測。（資料照／記者李蕙璇攝）

除了要求8家公司浮報假發票，藉此詐得款項外，潘錦雄還曾虛構一位在天玉里打掃的假清潔人員，並委由不知情的里幹事製作「辦公處雇用臨時工契約書」、「領據」等單據，虛偽記載該員每月領2千元，總計12個月，詐領薪水2萬4千元。

另外，潘錦雄曾在2017年間委由六駿行企業承包天玉里乾粉滅火器之性能檢測工作，約定每支單價250元，數量360支，總價9萬元。後續因李姓負責人遲未收到工程款，遂致電詢問請款進度，潘錦雄告知已經可以領款，卻暗示李男應有所表示，李男為了3年後再度獲得承包權，因而交付1.5萬元賄款，潘錦雄又在2020年暗示李男以少收取應收工程款的方式索賄1.5萬元得逞。到2021年為止，潘錦雄共貪污39萬8372元。

檢方調查後，將潘錦雄依貪污、商業會計法、偽造文書等罪嫌起訴，且犯意各別，行為互殊，為數罪，請求法院予以分論併罰，且宣告沒收獲追徵期犯罪所得共39萬8372元；此外，春發禮儀社負責人因已歿，檢方處以不起訴外，另外8名公司負責人則分別處以緩起訴1年，其中7人分別向公庫支付3萬至6萬元。

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