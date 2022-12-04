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學習槍枝安全！美台裔社團開課教「持槍自衛權」　實際打靶射擊

▲▼台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會首次舉辦槍枝安全相關工作坊。（圖／翻攝自Facebook／FAPA - The Formosan Association for Public Affairs - Los Angeles Chapter）

▲FAPA洛杉磯分會首次舉辦槍枝安全相關工作坊。（圖／翻攝自Facebook／FAPA - The Formosan Association for Public Affairs - Los Angeles Chapter）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會近日辦活動，教導槍枝安全知識、靶場射擊，希望提升在美台灣人對槍枝的認識，保障身家安全。

「2A平民持槍正當自衛權責工作坊」活動分兩天舉行，2日有槍枝安全教室、購槍資格證書考試，3日到靶場進行射擊練習，10多人參加。

主辦單位代表吳兆峯表示，有鑑於南加州治安越來越差，槍擊案頻傳，FAPA洛杉磯分會希望透過工作坊，講解美國憲法第二修正案賦予人民的擁槍自衛權。

「知道越多，越能保護自己」，吳兆峯表示，擁有槍枝在台灣屬於違法行為，但在美國則能合法持槍自衛，許多鄉親來到美國生活，對槍枝很陌生，因此發起了這個活動。

吳兆峯說，槍枝安全教室由洛杉磯警局的警官講解，學習槍枝安全知識，讓民眾瞭解槍枝的優缺點之後，再來做決定，考慮要不要買槍。

儘管美國憲法保障擁槍，但各州槍枝規定不同。以加州為例，平民在自家範圍才能合法佩槍，自衛情況下才能使用；槍枝運送過程必須放置後車廂，與彈藥分開；除非是執法人員，否則任何公開場合持槍都是違法。

根據加州法律，購買槍枝需要通過考試，先獲得槍枝安全證書（Firearm Safety Certificate）。講座活動之後，現場也舉行證書考試，讓有意購槍的民眾參加考試。

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