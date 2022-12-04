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她遭惡公婆嫌「市場工作不入流」！自曝驚人收入讓2人閉嘴了

▲▼傳統市場,生鮮,青菜,疫情,食物,飲食,蔬菜。（圖／記者周宸亘攝）

▲在批發市場工作被公婆瞧不起，一句驚人收入讓2人閉嘴。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

瞧不起在市場工作，結果反而是在羞辱自己！一名女子抱怨，自己的父母就是標準的「惡婆婆跟惡公公」，認為公務員、工程師及醫師才是正當職業，瞧不起在市場工作的大嫂，沒想到某次當面數落，聽到大嫂的月薪以後，嘴巴瞬間被堵住，啞口無言的模樣，讓她不禁直喊「差點沒笑死我」。

這名女子在Dcard表示，父母是教師退休、家裡有2棟房子，2人常常為此感到驕傲，瞧不起各種苦力行業，認為公務員、工程師與醫師才是正當行業，又相當固執己見，將觀念強迫灌輸給孩子，而哥哥也在2人的期盼下，成為了月入15萬至20萬的工程師，因此父母得知哥哥的女友在批發市場工作時，臉瞬間黑得不行，甚至出言痛罵，批發市場環境複雜，會在裡面工作絕對不是好東西。

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所幸哥哥沒有理會，直到與大嫂結婚，才將人帶回家。女子提到，大嫂第一次回家，父母直接嗆聲，哥哥的薪水夠高，能夠養活一家，要求別再做批發市場這種不入流的工作，專心在家帶小孩就夠了。

▼女子表示，她的父母就是標準的惡公公、惡婆婆，瞧不起各種苦力行業。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼傳統市場,攤販,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價。（圖／記者李毓康攝）

沒想到，大嫂下秒告知「可是我月收入40萬」，讓父母啞口無言，逗趣的畫面讓女子笑了出來。女子也不禁感嘆，大嫂一個人在批發市場打拼，還要面對這種惡公公、惡婆婆，也不會潑婦罵街、慫恿哥哥做些不好的事情，頂多是不會出現在他們家而已，逢年過節時，還會鼓勵哥哥回家。

女子原先十分羨慕大嫂，告知對方「我哥挺妳，所以可以很有底氣」，沒想到被大嫂教育了一頓，原來大嫂的底氣不是哥哥給的、而是源自自己，就算今天沒有哥哥力挺，大嫂也不會讓自己受到委屈，「別人不心疼我沒關係，但自己要會心疼自己。」

受到大嫂的啟發，女子豁然開朗，她的婆婆同樣是個惡婆婆，丈夫卻只是個媽寶，於是下定決心在生孩子以前，斬斷不美滿的婚姻，「真希望大家都不要受惡婆家控制。」

女子的家庭小故事曝光，也有不少人深受感動，不斷出言感嘆，「你哥這才是神隊友，比起那些在抱怨公婆的，自己伴侶沒什麼作為居然還有神隊友封號」、「她給自己的底氣就證明了一切，經濟自由的女性就是底氣」、「你大嫂真帥！真的沒錢就會沒底氣」、「月收40萬以傳統批發市場是有可能的！像我們果菜市場生意，一天好的話也能賺個兩三萬。要是遇到拜拜的日子水果賣更好。但也很累，幾乎天天要去產地載水果回來。」

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