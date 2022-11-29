公婆狂求「想幫媳婦坐月子」　2天卻只送1次便當！結局讓她記恨7年

▲原PO讓公婆幫忙坐月子。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女性生產後身體比較虛弱，有些人會選擇入住月子中心，也有人會交由家人幫忙坐月子。一名人妻表示，7年前懷孕的時候，本來是想要請月嫂幫忙，但公婆不斷說想幫媳婦坐月子，她才同意讓對方來幫忙，事後卻讓她非常崩潰。因為公婆根本沒有幫到忙，2天才送一次餐，還不停碎念，讓她後悔至今。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，7年前懷孕的時候，因為沒有住在公婆家，為了要找人照顧她，所以想請認識的月嫂幫忙。但已經退休的公婆一直說可以幫忙照顧，最後她敵不過轟炸式的親情攻勢，才答應讓公婆幫忙坐月子，沒想到卻讓她相當崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，公婆在坐月子期間大約2天才送一次便當，還要她自己微波加熱，送餐時甚至會一直碎念，「還在睡喔」、「碗沒洗嗎」、「母奶稀稀的」、「餵奶哪裡需要這麼久」、「嬰兒衣服要趕快洗」等言論，讓她聽了相當崩潰。如今多年過去，她仍無法原諒對方，也已經打定主意，若是公婆未來需要照料，會直接和附近便當店包月訂餐，家事也由兩老自己負責，「怎麼待人處事，就得什麼果」。

▲公婆2天才送一次便當。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少人看到後都相當有同感，表示「月子仇真的會恨一輩子！我超氣我婆婆在我產後一天來看我，又累又痛還要起來招待她！重點還沒給紅包」、「很公平啊！人是互相的，種什麼因得什麼果，非常合理」、「剖腹完隔天，公公看我都不下床，說『還會痛喔』」、「這真的可以講一輩子」、「2天送一次便當就叫坐月子…太扯了」。