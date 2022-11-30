每月「5千家用」逼她存4千！男求救：妻精神異常　律師翻訊息懂了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫先前赴律所諮詢離婚事宜，苦惱稱妻子精神異常，並提供相關訊息，起初律師呂秋遠相當同情他，但在看完兩人對話後，忍不住替女方抱屈，也想跟當事人說「沒被你逼瘋，才是異常。」

呂秋遠日前在臉書分享此案，該男跟母親關係如膠似漆，夫妻倆不僅住在婆家，孩子也是由母親照顧，他接著嘲諷該名人夫，「你可以忙著滑手機、忙著工作、忙著交朋友，但小孩哭了就不管，或是讓媽媽管，還有夫妻吵架時，一定要讓媽媽介入，隨叫隨到，甚至由她代表你發言。」

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那位可憐的媳婦住進婆家後，婆婆第一天就來個下馬威，讓她知道誰才是真正的女主人，所有家務事仍是婆婆做，當媳婦想介入時，則派些無關緊要的工作，然後再責怪她都不幫忙；不僅如此，婆婆能隨時進到夫妻倆的房間「幫忙打掃」，在背後更是尖酸刻薄，說盡媳婦的壞話。

呂秋遠不以為然說道，「隔絕她跟孩子的接觸，或是當老婆要教育小孩時，就讓孩子躲到你媽的懷裡，告訴孩子『媽媽壞壞，是神經病』，反覆幾次以後，讓孩子習慣有你媽的支持，畢竟她沒當過媽媽，肯定不懂怎麼當。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他直言，習慣把「我媽說」當作口頭禪，保證能逼瘋妻子，「例如：我媽說這星期不要回娘家了，家裡要拜拜，或我媽說過年時不要出國，現在疫情還是很危險。這三個字就是咒語，保證可以讓她逐漸抓狂。」

當然崩潰的不只如此，婆婆總是明褒暗諷，碎嘴說「在我家當媳婦真好命」、「妳家的家教真好，教出妳這麼好的女兒」；然後下一步就是不斷挑缺點，並以「這個女人」稱呼自己的媳婦；當兒子外遇了，就怪媳婦沒魅力，兒子家暴了，則認為是媳婦惹他生氣，總之就是讓媳婦覺得自己一無是處，對這個家也毫無貢獻。

呂秋遠冷聲諷刺道，「你可以把她趕出去，隨便找藉口要她回娘家，但不准讓她帶走小孩，如果她不走，跟你抱怨或希望溝通，你就已讀不回，或短短幾個字回應，看她暴怒，再默默截圖，然後準備離婚的時候，聲請保護令，反正前面說的她應該都沒證據，你只要有這些截圖，就能讓法官覺得她有精神病。」

最後，呂秋遠氣憤表示，「你要求她辭去工作、在家顧小孩，家用都由你，不對...是你爸媽負責，然後每個月給她5千元，準備三餐、安親班、機車油錢等，同時要她存下4千元，離婚時再要求她還錢，不然就告她侵佔。這時她應該會變成不折不扣的瘋子，幾年後，你就可以成功把一個正常的女人逼瘋了。你說，你老婆精神異常，我還真覺得，沒被你逼瘋，才是異常。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

這篇長文引來上萬人朝聖，網友們紛紛回應，「讀完好慘，但這確實是不少家庭中...存在的事實」、「我婆婆曾經稱呼我為『那個人』，我記得，也不會忘記」、「這是什麼人間鬼故事」、「爆炸等級的家庭劇，這媳婦真辛苦，在家裡一點點地位都沒有 」。

另外，不少人也好奇，當事者究竟是如何形容髮妻的？對此呂秋遠笑回，「不給看，不想讓你們高血壓。」

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▼根本鬼故事。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）