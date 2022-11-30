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婆婆喊「好市多蘿蔔糕好呷」！媳婦偷買回家給驚喜　一開冰箱嚇壞

▲▼蘿蔔糕好吃。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女子購買蘿蔔糕，想給婆婆驚喜，沒想到回家後變成驚嚇。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者柯振中／綜合報導

這一家人也太有默契！一名女子日前外出購物，聽到婆婆喊一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，於是打算買一條試試看，沒想到回家打開冰箱，瞬間被傻眼的畫面給驚呆，離奇的家庭趣聞曝光，讓網友們笑了出來。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，某天看見婆婆在長輩群組說了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，加上外出購物時，該款蘿蔔糕還在特價，於是買了一條回家嘗試、也孝敬一下婆婆。

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不過，回家打開冰箱，偷偷準備的驚喜卻變成驚嚇，除了她買的這條以外，冰箱裡竟然還有7條蘿蔔糕，一問之下才知道，原來除了她以外，哥哥、嫂嫂、小叔，以及丈夫都看見了婆婆的消息，也都跑去買回家，打算給婆婆小驚喜，「就變成照片中看到的這樣，吃掉了1條，還有7條待解決…。」

▼女子到好市多購物，打算給婆婆一個驚喜，回家後驚喜卻變成驚嚇。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼好市多黑色購物節第4波。（圖／記者林育綾攝）

依據照片畫面，7條蘿蔔糕整齊疊放在一起，份量看起來不像一般家庭會購買的量，反而像是商家營業時囤貨的數量，也難怪女子會說「不是驚喜是驚嚇」。

離奇的貼文曝光，不少人被這一家人的默契逗樂，不禁留言直呼，「好吃是好吃吃多了很膩！一次吃到怕的概念」、「真孝順。婆婆一定很開心」、「婆婆很福氣，身邊都是孝順的孩子」、「家人感情一定很好」、「重點是心意。有你們這麼多都一樣溫暖的晚輩，婆婆一定很幸福。」

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