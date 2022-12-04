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雙12購物小心踩雷　防檢局提供「省罰攻略」

▲防檢局提醒民眾不要從海外購買動植物違禁品。（圖／農委會防檢局提供）

▲防檢局提醒民眾不要從海外購買動植物違禁品。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

雙11網路大促銷剛落幕，緊接著雙12購物節上場，農委會動植物防疫檢疫局表示，往年年底促銷活動期間，常有民眾違規購買動植物產品入境挨罰，提醒包括肉類零食、種子產品、植物、含肉火鍋等，均不可從境外購買，一旦查獲最高可能吃上300萬元罰金。

防檢局表示，隨著年底購物促銷活動旺季，加上年節將近，除了嚴格在邊境把關外，也呼籲民眾網路購物要留意相關規定，防檢局主動搜尋網路違規販售動植物檢疫物、動物用藥品及農藥外，更輔以新建置的自動網路搜尋系統，一旦搜獲疑似違規商品即向販售平臺檢舉並要求下架，下架率達100%。

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防檢局提醒，目前包括豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製、蔬果、種子、活植物、栽培介質、昆蟲、活體動物，以及蛋、鮮奶等，都不得攜入境，尤其許多國內網購平台也有跨國購物功能，下單前務必確認是否從「境外出貨」，
如收到疑似境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039-131，由該局轄區分局協助後續處理。

防檢局指出，今年1至10月搜尋網路販售商品總計78萬4467件，其中疑似動物檢疫物823件、植物檢疫物389件，以及不得網路販售的動物用藥品314件及農藥1910件，共計3436件，疑似違規案件搜獲率介於0.15%至0.62%間，疑似違規商品均確認平臺已下架，包括非洲豬瘟入侵風險高的200件豬肉商品，均已進行行政調查，如查有違反規定將依法裁處。

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防檢局入境網購檢疫違禁品

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