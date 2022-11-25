網購衣服開箱！突竄出「活跳跳小蛇」　他當場嚇爆：不敢抓

▲原PO開箱發現小蛇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡用網路購物，但沒想到卻意外得到「驚喜」？一名網友表示，最近把網購的衣服拿回家，沒有馬上拿出來看，沒想到幾分鐘後，竟然竄出一條活跳跳的小蛇，讓他相當傻眼，急忙通報相關單位。文章曝光後嚇壞不少網友，直呼「不敢開箱了！ 」

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，先前在網路上買衣服，最近貨品終於送到，他打開來之後還沒有仔細看過，就先去忙其他的事情，幾分鐘後準備要穿褲子出門，就發現有一條蛇在褲子上，當場被嚇傻。由於他們不敢伸手抓，因此只好通報相關單位，交由專業人士協助處理帶走了。

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原PO表示，他家住在人口密集區的透天頂樓，蛇從野外爬進來的機率比較低，但不排除是從水管或馬桶裡面鑽出來的。也因為他沒有錄到小蛇從箱子跑出來的畫面，因此不能確定是店家寄出的，只能提醒大家網購開箱的時候要多加小心。

▲原PO開箱發現小蛇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少網友看到後紛紛表示，「買衣服送寵物」、「這太扯了啦！很可怕」、「看了我都不敢開箱了」、「雖然很害怕，但別以為這樣我就不會網購了喔」、「以後網購真的會有拆包陰影」、「恐怖～～紙箱沒封好很危險」、「看了以後網購會有陰影」，還有人說「網購還收過蜘蛛的在這裡」、「我有開過箱子附送大蜈蚣，嚇到，有一段時間不敢網購」。

也有人想揪出問題，猜測說「包進去應該不可能，可能放置處被鑽進去」、「箱子是封好的嗎？也有可能在轉運途中爬進去」、「箱子裡面有排泄物嗎」、「我的看法是不是在物流中心這邊上車的？因為物流中心都要在比較郊區，牠剛好去逛街，覺得你的箱子不錯玩就轉進去了」。