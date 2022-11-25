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法院認證！入境日隔離應算檢疫　檢察官出身機師出手「擬提國賠」

▲某航空公司尤姓機師2016年間透過交友網站認識于姓女子，尤聲稱自己還是單身與于姓女子交往3年，尤女後來才知道尤難騙財騙色憤而求償。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲機師在防疫措施鬆綁前曾長期陷入隔離、執勤無限輪迴中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李姿慧／台北報導

國境封鎖939天，過往有民眾經常出入境被強制入住防疫旅館或集中檢疫所居隔14天，向法院提出行政訴訟，11月判決書出爐，法院判行政單位違法，且入境第0天不算檢疫違反比例原則。該案讓「清零2.0」被白隔離而提告的機師們注入強心針，曾擔任9年檢察官、現為機師的張成業表示，下一步將替機師提出集體國賠訴訟。

一名經常出國的民眾入境後頻繁面臨居家檢疫，去(110)年6月前可返家檢疫，6月27日後防疫新規強制入境旅客入住檢疫旅館或集中檢疫所14天，該民眾8月入境，出關後不滿該情況，提出行政訴訟，今年11月判決書出爐，台北高等行政法院認定主管機關應是衛福部，但實質上由指揮中心決策，已有越權；此外，入境強制入住防疫旅館和檢疫所也未依《傳染病防治法》第59條另訂法規命令，僅由指揮中心宣布，違反法律保留原則。

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另外台北高等行政法院也認為航班抵達台灣入境當日不算檢疫，翌日才開始計算隔離14天，等於多隔離1天，已違反比例原則。

由於去年5月華航機師因諾富特飯店爆發群聚，指揮中心突襲式實施「清零2.0」措施，機師無準備下突被召回隔離，事後證實無人確診，機師白白被隔離，一名機師張成業去年9月提起訴願，今年3月張成業再與其他7名機師共同提出行政訴訟，卻因為指揮中心依據《政府資訊公開法》拒絕聲請閱卷，未讓機師及律師查看相關關鍵決策會議紀錄，該案仍待法官最後裁定。

提訴人之一的機師工會理事張成業今年47歲，任職機師將近7年，開飛機前，曾是一名檢察官且有9年資歷，曾用法律捍衛他人權益的張成業，未料卻成為疫情期間人權被侵害最嚴重的一群人，將近3年時間，台灣機組員陷入隔離、檢疫和執勤等不斷輪迴中。

▲黃飄帶行動 。（圖／機師工會提供）

▲機組員疫情期間陷入檢疫、隔離、執勤無限輪迴，機師工會曾在防疫旅館發起黃飄帶行動求救。（資料圖／機師工會提供）

張成業說，華航清零2.0案是對機師人身自由和權益的侵害，他與其他機師共8人提行政訴願，指揮中心和衛福部消極推託，不願公開決策會議紀錄，指揮中心在沒有足夠證據下，對機師採取嚴格通殺方式，最後清零結果證明無人確診，根本是用大砲打小鳥，違反比例原則，也是濫權，如今還不願公開專家會議，阻擾訴訟案進行。

由於近日法院認定民眾被隔離14天，入境當天不算隔離、列第0天，已違反比例原則，且指揮中心越權、違反法律保留原則，讓提出行政訴訟機師宛如注入一劑強心針，張成業表示，該案主張也將會納入行政訴訟外，由於考量「華航清零2.0」案國賠時效僅到明年5月，因此工會討論後，也決定另提國賠訴訟，並開放其他權益受損機師加入集體國賠訴訟。

張成業說，他自己是法院出身，過往主要接觸刑案，對行政訴訟沒接觸太多，只是一直聽說行政法院就是「人民敗訴法院」，大多偏袒行政機關，9成9案子都是人民敗訴，但卻沒想到誇張到如此程度。

張成業說，他離開檢察官一職那年，《提審法》剛修正，他對該法戒慎恐懼，很怕違反《提審法》規定，提醒自己不可侵害當事人權益，可是當現在自己以當事人身分遇到後，才發現《提審法》被視為無物，不當一回事，地方法院隨便找理由就可以駁回案件，連開庭都不用開，疫情期間政府不遵守法令也沒關係，感嘆這個國家要督促行政單位遵守法律怎麼那麼難。

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