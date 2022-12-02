「大著金」年代榮耀再現　黃金博物館收藏臺金工程師榮譽獎章

▲由丘炳祺女兒丘慧文等人為代表，將保存至今的中國鑛冶工程學會技術獎章贈予黃金博物館。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館日前舉行一項藏品捐贈儀式，由謝文祥館長接受丘慧文女士捐贈一枚紀念性獎章，作為博物館的收藏品。這枚獎章是丘慧文父親丘炳祺生前發現富金礦（臺語稱「大著金」，意謂著得到大量黃金）而獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」，意義非凡。

金瓜石在日治時期經過大量金礦的開採後，曾有一段產能不佳的情形。丘炳祺先生1947年隨國民政府來臺後，開始擔任臺灣金屬礦業公司工程師，竭盡所能開發新礦源。1961年代，丘炳祺在金瓜石四平巷內發現富金礦體（俗稱大金包），礦業公司上下員工，因此士氣大振，每月也增產黃金數千兩，再造金瓜石的輝煌年代。丘炳祺因此於1962年獲得中國鑛冶工程學會肯定，頒贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」一枚，表揚其因潛心研究，探得多處新礦體以及富金礦體的卓越成就。

▲丘炳祺的「中國鑛冶工程學會技術獎章」見證臺灣礦山出產高額金礦的重要歷史。

黃金博物館謝文祥館長指出，金瓜石在民國時期曾經有過幾次「大著金」的年代，這也是耆老們津津樂道的回憶；有關於歷史上大著金的紀錄，是礦業史沿革中不可缺失的一塊拼圖。這次由丘炳祺女兒丘慧文等人為代表，將保存至今的「中國鑛冶工程學會技術獎章」無償捐予黃金博物館保存，成為礦山出產高額金礦的重要歷史見證。

謝文祥表示，繼2022年7月，沈奇通先生將12件礦業用水平儀、經緯儀、角度器等測量用具及礦石捐贈給黃金博物館；現又有丘慧文女士及其家屬捐贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」，增添更多的典藏。黃金博物館感謝各界共同保存維護礦業文物的努力，使得歷史文物有機會重現於展覽館或出版品，更讓臺灣過往礦業風華再現。

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