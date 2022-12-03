拜登出席台積電工廠上機儀式！　美媒讚「重要時刻」

▲台積電在美國亞利桑那州建廠的成本為120億美元，預計2024年開始量產。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮日前宣布，總統拜登（Joe Biden）將會出席台積電（TSMC）赴美設廠的首批機台設備到廠典禮。美國媒體指出，這對台積電來說是一個重要里程碑，而對拜登來說，更是代表晶片政策成功的重要時刻。

白宮日前宣布，拜登6日將會出席亞利桑那州台積電廠的「入廠儀式」，當天第一批運抵的機台設備將會進行安裝。美國新聞網站Quartz指出，這對全球最大半導體晶片製造商台積電來說，是一個具有重要意義的里程碑，而對拜登來說，這更是代表著晶片政策的成功，因為它促使台積電在當地開設首間先進晶片工廠。

▲美國總統拜登。（圖／路透）



在新冠肺炎疫情和供應鏈中斷導致全球晶片短缺之後，拜登強力推動美國晶片製造業的發展，他在8月替半導體製造和研究撥出527億美元經費，其中390億用於刺激國內製造，該法案還能為資本支出和設備提供25%的投資稅收抵免。

報導指出，美國去年的晶片產量僅佔全球12％，若要說有哪家公司有能力推動這項產業發展，那一定就是有35年歷史的台積電。台積電在美國亞利桑那州建廠的成本為120億美元，預計2024年開始量產，預計每個月能生產2萬個晶片。

台灣製造的晶片佔了全球90％，但來自中國大陸的威脅危及了其主導地位，任何對台灣晶片製造業的破壞，都可能影響到全球從家用電器到戰鬥機的生產。在政治的動盪之下，就連台積電這樣的巨頭都必須產地多元化。

除了美國之外，台積電也計畫在日本建廠，它成為日本政府促進國內晶片發展6170億日圓基金計畫的首批受益者。不過，海外晶片製造數量要達到台灣國內標準還需要數年的時間，經濟部長王美花也說，儘管美日都有設廠，但大部分的晶片仍是由台灣製造生產。

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