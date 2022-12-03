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美國宣布：將結束猴痘「公衛緊急狀態」　到期後不再延長

▲▼猴痘疫苗供不應求，歐洲考慮效仿美國，將疫苗的注射方式改為「皮內注射」，以增加可施打的疫苗量。（圖／路透）

▲美國推動猴痘疫苗接種似乎奏效，全美病例持續下降，當局宣度將不再延長猴痘的公衛緊急狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國衛生及公共服務部2日表示，政府預計從2023年2月1日開始，猴痘（mpox）將不再被列為美國的公共衛生緊急事件（PHE）。外媒「路透社」指出，此舉表明這場美國有史以來最大規模的猴痘危機已經獲得控制，不再需要依賴緊急狀態來迅速提撥資金和物資。

根據路透社報導，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在聲明中表示，「有鑑於現今病例數較低，衛生及公共服務部預計在2023年1月31日猴痘公衛緊急狀態到期後，不會再宣布延長。」他強調，當局不會就此放鬆警戒，會持續密切監測病例趨勢，並鼓勵所有高風險族群免費接種猴痘疫苗。

報導稱，在美國各地通報多達6000餘起病例與應對疫情方面的巨大壓力之下，拜登政府在8月份宣布將猴痘列為美國的公衛緊急事件。儘管美國疾病控制與預防中心（CDC）11月表示，美國猴痘病例數月以來持續下降，但世衛組織（WHO）當月仍表示，會繼續將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），以利全球因應行動的協調一致、釋出資金，以及合作共享疫苗和治療方法。

總部位於丹麥的生物技術公司「Bavarian Nordic A/S」推出目前全球唯一獲批准的猴痘疫苗「Jynneos」，提高人體對猴痘病毒的免疫力，似乎減緩了傳播速度，幫助控制病例。WHO數據顯示，猴痘今年爆發以來，世界將近100個國家通報逾8萬例，但目前病例數已從8月份的高峰值逐步下降。美國官方數據統計則稱，全美今年累計超過2.9萬人感染猴痘，其中2人死亡。

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