地鐵月台殺人！少年剛進站衰被捕　「蹲25年冤獄」終獲5億賠償金

▲誤捲入殺人命案而坐了25年冤獄的辛卡佩（Johnny Hincapie）2017年1月25日走出法庭，受訪時情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國紐約曼哈頓地鐵1990年9月時，22歲猶他州旅客華金斯（Brian Watkins）在月台上遭搶匪殺害，而當年才18歲的辛卡佩（Johnny Hincapie）和另外6人被判有罪，但辛卡佩案發時人還在進出站閘門附近，根本不知道月台發生命案，他坐冤獄25年後近日終於洗刷汙名，拿到1770萬美元（約新台幣5.4億元）賠償。

根據《紐約時報》報導，華金斯遇害當天，剛滿18歲的辛卡佩和一大群青少年一起從皇后區搭地鐵前往曼哈頓，準備參加舞廳派對。華金斯看完紐約的美網公開賽後，正要和家人去吃晚餐，其中2名少年手持利刃襲擊了在月台等車的華金斯一家人，華金斯挺身保護母親，胸口卻遭刺身亡。

▲被警方逼供而承認參與曼哈頓地鐵殺人案的辛卡佩，2017年離開紐約法院時高舉拳頭。（圖／達志影像／美聯社）

辛卡佩在案發隔天被捕，冤案賠償訴訟的起訴書中提到，他當時和一名年輕男子和兩名少女在進出站閘門的樓層，「無辜的他們毫不知情幾百英尺外的月台上發生什麼事」。然而，地鐵旅客命案後的幾小時，曼哈頓中城北部分局儼然變成火藥桶，緊張氣氛難以想像。律師說，辛卡佩當時從未接觸過警方，也沒有前科或行為問題，而且相信把他帶到警局的那些員警「會是保護他的人」，結果情況正好相反。

辛卡佩說，他當年的供詞是遭到脅迫的。訴訟文件稱，警探們強迫辛卡佩「錯誤地認罪」，含糊其詞、像個旁觀者般參與了犯罪，並且承認對整個犯罪計畫知情。辛卡佩從1991年被判處無期徒刑，而且是必須服刑25年才能申請假釋的最高刑度，坐了25年3個月又8天冤獄後終於在2017年獲釋，2018年提出針對紐約市政府的公民權利訴訟。

現年50歲的辛卡佩近日與紐約市政府達成1290萬美元金額的訴訟和解，大約兩個月前，紐約州也同意向他支付480萬美元的賠償金。他表示，「華金斯的遭遇是場悲劇，我永遠不會忘記他家人所遭受的痛苦損失。我很幸運，我的城市、我的州終於再次承認了我的清白，我期待著和家人一同展開人生的新篇章。」