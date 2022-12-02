買21元早餐竟中1000萬發票！　麥當勞證實是員工

文／李易紓／今周刊

財政部公布9-10月期統一發票中獎清冊，有位幸運兒在麥當勞只花了21元就抱走千萬元大獎，但不少人好奇，從清冊上來看，在麥當勞點了食品1、飲品1，怎麼可能21元能買到？

早餐時段點餐，幸運套餐是這款！

原來這位千萬獎得主，是台北市忠孝東路4段麥當勞忠孝5的員工，台灣麥當勞表示，這位員工是在上班時間購買員工餐，因此可以享半價優惠，據了解他/她是在早餐時段買吉士蛋堡加飲料，原價42元、半價21元，就這樣幸運中到統一發票1000萬元大獎。

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台灣麥當勞也說，公司很為中奬員工開心，但並不清楚是哪名員工？只是門市很小，希望員工不要被打擾。

員工餐怎麼點？前輩說點最貴就對了！

有不少年輕人在麥當勞打過工，過往也曾有位網友在Dcard詢問，她說自己是剛上任的「小麥胞」：「一個小女生一餐可能吃一個漢堡+一杯飲料這樣用員工價單點or甜心卡or套餐搭配最划算的組合是什麼？」

不少前輩紛紛回應，「員餐就只能單點或套餐，不能跟其他優惠合併，單點還是比較划算」、「點貴的，BLT系列正常吃都要200，點一點也才100出頭」、「看店吧 直營才有套餐半價、加盟只能單點」、「員餐就是最貴的點下去」、「快樂分享餐買起來」！

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