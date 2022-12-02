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麥當勞又換飲料杯了！店員證實「不能帶走」：明年陸續引進

有麥當勞員工在網路透露，公司明年估計會陸續引進內用杯，屆時會有3種飲料杯。（翻攝自Dcard、本刊資料照）

▲有眼尖網友發現，麥當勞杯子又跟以往長得不一樣了。（翻攝自Dcard、鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

為響應環保減塑，連鎖速食麥當勞在2019年推出新版飲料杯，杯蓋採用就口設計不再提供吸管，如今又有消費者發現，麥當勞的新款飲料杯不但沒有蓋子，材質也比較厚，好奇上網詢問「是重複使用的還是一次性的？我可以帶走嗎？」果真釣出麥當勞員工解答。

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有網友在Dcard拍照發文，表示近日到台北市新生南路麥當勞點餐內用，發現飲料杯跟外帶杯不太一樣，「來的時候就沒有蓋子，杯子材質也是塑膠感，但厚很多，不會像外帶杯一樣會軟掉…」好奇詢問能否跟外帶杯一樣帶走，直到離開時他才看到店內設有有內用杯回收區，但他依舊不確定能否重複使用。

有麥當勞員工在網路透露，公司明年估計會陸續引進內用杯，屆時會有3種飲料杯。（翻攝自Dcard）

▲有麥當勞員工在網路透露，公司明年估計會陸續引進內用杯，屆時會有3種飲料杯。（翻攝自Dcard）

貼文一出馬上釣出許多麥當勞員工答覆，「這是內用杯，沒有蓋子啦用完要還給餐廳」「之後麥當勞都會改成內用杯以及外帶杯可以做選擇！內用杯就是由我們內部清洗重複使用」。

有店員透露目前麥當勞內用杯只在台北某家店測試，循環杯則是南北分店都有測試，未來將陸續擴增至20幾家，明年估計會陸續引進內用杯，所以往後麥當勞會有內用、環保、循環3種飲料杯，屆時也會引進洗碗機，杯子全都會丟進洗碗機洗。

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