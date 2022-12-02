送早餐給女友表妹　她喝到「加料奶茶」昏迷3小時怒提告

▲男子送早餐給女友表妹吃，卻偷下藥迷昏表妹在強制猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

施姓男子覬覦女友的表妹姿色，約了一大早送培根蛋餅等早餐給表妹吃，表妹不疑有她喝下奶茶後，突然頭暈無法站立行走，施男趁機緊緊擁抱表妹，還把表妹送回家中陪伴了2、3個小時，所幸表妹的男友打電話來發現狀況怪怪的，施男倉皇逃離，表妹經送醫檢查體內含有毒品成分，台北地檢署依加重強制猥褻起訴施男。

起訴指出，施男是以想掏耳朵當藉口，預約2021年11月22日上午7點半，到女友表妹的工作室見面，施男事先在買好的早餐內下藥，連同培根蛋餅和巧克力吐司一起送去給表妹吃，表妹對表姊的男友毫無懷疑，享受了一頓早餐後，約10點40分開始陷入頭暈等狀態，最後意識不清嚴重到無法自行站立。

施男見狀，上前違反表妹的意願，緊緊擁抱表妹，接著把表妹送回家中，施男還留下來陪伴，直到下午，表妹的男友打電話來，從對話感覺表妹的狀況不對勁，趕緊到表妹家查看，剛好遇見施男神色有異且匆忙離去。

男友帶著仍然意識不清的表妹到醫院抽血檢查，果然發現三級毒品成分，轉而質問施男，施男才坦承在奶茶下藥，表妹得知後，氣得控告施男涉嫌以藥劑犯強制性侵、強制猥褻等罪。不過因為施男堅決否認有發生性行為，而表妹自己也因藥劑關係，對在家中遇到的事情毫無記憶，無證據證明有性侵事實，因此檢察官最後僅針對施男強行擁抱表妹的部分，依加重強制猥褻罪起訴。