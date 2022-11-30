拿性愛片逼％17次！學校司令台硬上學妹　狼學長色喊：多P扣3次

▲台中一洪姓男子和學妹約砲後，再拿性愛影片強逼她性侵3次得逞。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台中報導

台中一洪姓男子上網約砲，認識同校學妹小紋(化名)，並用手機拍下2人床上激戰的過程，之後洪男又拿性愛影片逼小紋發生性行為，恐嚇說「17次，學校口交口爆扣1次，打砲口爆2次，多P扣3次」，在學校司令台樓梯等處對她性侵3次。台中地院審理，審酌洪男犯後與小紋達成和解，依強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年，並須服240小時義務勞務，接受法治教育2場次。

判決指出，洪男於去年11月底透過交友軟體「GOOD NIGHT」，認識學妹小紋，2人當天就在洪男住處激戰，洪男用手機錄下過程。隔月洪男再傳LINE邀約小紋上床卻被拒絕，洪遂於12月4日傳訊恐嚇「學妹這麼不守信用學長決定也要學習學妹的精神了」、「那你就聽話，不然就是這樣，聽1個月就好，之後保證讓你無憂無慮」、「16個影片+照片，要算幾次你說吧」，又傳送兩人性愛影片和照片給小紋，繼續恐嚇說「17次，學校口交口爆扣1次，打砲口爆2次，多P扣3次」，逼小紋和他發生性行為。

小紋收到訊息後，害怕洪男會散布性愛影片，只能配合洪男，於深夜到學校司令台樓梯、體育館地下室樓梯上被洪男性侵3次，後來忍無可忍於是報警處理。

法官審理後，認為洪男雖為滿足一己性慾對小紋強制性交，但在審理時已坦承犯行，與小紋達成和解，侵害小紋的性自主權、犯罪手段等情節尚非嚴重，認為他情堪憫恕，給予減刑，依犯強制性交罪，合併處1年10月徒刑，緩刑4年，緩刑期內付保護管束、向指定機關提供240小時義務勞務、接受法治教育2場，並沒收Apple手機1支。