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揪正妹到練舞室！男網紅獸性大發「熊抱指侵」…胸部驗出DNA慘了

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北一謝姓網紅約女友人到練舞室練舞，卻趁其不備，將她強壓在地指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北一謝姓男子約心儀的女友人小雪(化名)到練舞教室練舞，趁她在看手機毫無防備時，將她強壓在地上指侵得逞，小雪事後向男友哭訴並報警。台北地院審理，認為謝男犯行屬實，審酌他犯後否認犯行，未和小雪達成和解，依犯強制性交罪，處3年4月徒刑。

判決指出，謝男高中休學，案發前自稱從事「網紅」工作，平日會經營抖音、開直播累積粉絲。謝男對外型亮麗、喜歡韓流音樂的18歲少女小雪有好感，於去年6月曾對她告白，但小雪並無回應，之後兩人各有男女朋友，但仍維持朋友關係。

今年4月12日晚間8時，謝男約小雪到舞蹈教室練韓團舞蹈，卻趁小雪坐在地上、查看手機內的舞蹈畫面時，突然從後方環抱她腰部往地上躺，不顧她喊「不要」，強行撫摸她胸部並指侵得逞。小雪不斷抵抗，趁謝男雙手放鬆之際逃出教室，找男友哭訴遭到性侵，並於隔日到警局報警並驗傷，在衣服胸部部位驗出謝男DNA，且左側腰部有抓傷、紅腫的傷痕。

全案審理時，謝男否認犯行，辯稱當日練舞時，2人有親密肢體接觸，所以小雪衣服上有他的DNA是正常的結果。

法官檢視監視器，發現當天場地預定2小時，小雪繳費完畢後，卻不到1小時就匆匆離開練舞室。此外，小雪男友在案發當日曾傳IG給謝男，僅說「聽說剛才練舞的時後，有發生點讓我女友害怕的事情」，謝男IG帳號卻自稱是「謝男的經紀人」，激動表示「不要對我們公司的藝人抹黑」、「那這樣OO(謝男)之前合作過的藝人，都可以說他強姦」等語，可見謝男早預知會被控性侵，另謝男在警詢時，也表示當天和小雪「各自練舞」，但小雪衣服上卻驗出他的DNA，綜合以上，法官認為謝男犯行屬實，審酌他犯後否認犯行，未和小雪達成和解，依犯強制性交罪，處3年4月徒刑，全案還可上訴。

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