變態兒少保育員對2少年伸狼爪　寢室浴室亂摸下體...這下慘了

▲桃園市陳姓男子在某兒少庇護機構擔任保育員，遭指控自2017年至2021年間對2名未滿14歲少年藉故撫摸下體或套弄生殖器強制猥褻，事情曝光後被家長提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子利用擔任某兒少生活輔導及保育員的機會，撫摸2名未滿14歲少年下體，甚至利用淋浴時強行猥褻，檢警查出，陳男自2017年至2021年12月間對2名少年至少犯下6起強制猥褻或性騷擾案，家長獲悉後憤而提告；桃園地院審結依犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪共6罪，各處有期徒刑3年。成年人故意對兒童犯性騷擾防治法性騷擾等數罪，有期徒刑應執行12年、拘役應執行70日，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子遭指控於2017年至2021年12月間，在桃園市擔任某兒少庇護機構之生活輔導暨保育員，負責照顧安置機構內少年，並輪值照顧未滿14歲之2名少年，陳於2021年8月至9月間，利用與其中一名少年全裸共浴時，對少年強制猥褻得逞3次，同年9月至11月間，在該機構寢室內，又利用檢查是否就寢之便，用手抓對方下體，強制猥褻得逞2次，另外還兩度性騷擾該名少年。

陳男還將魔爪伸向另一名未滿14歲的少年，從對方就讀國小6年級到國中二年級間，利用坐在少年身旁或是洗澡時，14次抓握少年下體涉嫌強制猥褻。

桃園地院審理時，法官審酌被告陳男身為生活輔導暨保育員，對2名少年本應保護與照顧責任，竟罔顧其責為發洩性慾的工具，依加重強制猥褻罪，以及對兒童性騷擾罪，判他應執行有期徒刑12年，拘役70日、得易科罰金，本案還可上訴。

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