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王鴻薇若辭職「議員缺會遞補？」　吳崢曝1原因搖頭：將直接出缺

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▲吳崢發文。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市第三選區（松山、信義）立委補選明年登場，國民黨已宣布徵召議員王鴻薇參選。對此，外界紛紛猜測，如果王鴻薇辭職參選，或當選立委，「落選頭」吳崢是不是可以遞補議員缺？稍早，吳崢也在臉書發文表示，「不會遞補也不會另行舉辦補選。」

吳崢在臉書上發文表示，他今天謝票時，收到很多支持者的關心，其中更有不少人問他，若王鴻薇選上立委，他是不是可以遞補？對此，他坦言目前的發展讓他感到訝異，因為「王鴻薇議員不是2天前才斬釘截鐵地說，自己不會參加立委補選嗎？怎麼短短的時間就變了，轉彎轉得這麼快？」

吳崢表示，讓人難以接受的是，謝票都還沒謝完，結果已有人表明要去選立委，「連就職都不知道會不會去，這不是擺明背棄對選民的承諾嗎？怎麼有人會這麼輕視，這麼不把市民、市議會放在眼裡呢？」

吳崢表示，對於落選議員，他很抱歉辜負大家的期待，但這就是民主制度的可貴，有不足之處就檢討、改進，然後下次再來。話鋒一轉，他也表示不解，「歷時一年、耗費大量社會資源的選舉剛剛結束，人民剛剛選出未來4年的代表，卻有人連就職都還沒就職，就已經在求職找下一份工作。把個人的利益、政黨的利益放在市民的信任與託付之上。」

吳崢根據《選罷法》第74條表示，「只有當議員當選人被法院判決當選無效或是褫奪公權的時候，才會由落選人依得票高低遞補。如果當選人未就任或辭職，那麼該席次將直接出缺。」因此，王鴻薇若真的選上立委，那松山信義就會再少一席議員，「從上屆的10名議員減少到剩下8名議員，不會遞補也不會另行舉辦補選。」

吳崢也表示，既然當選了，就該在自己的崗位上好好做事，履行對選民的承諾與義務，松山信義因人口外移，市議員應選名額減一席，「各議員的服務量能本來就已經吃緊，如果再有人落跑，這樣的情況只會雪上加霜。」

吳崢也不禁以王鴻薇的Slogan反問，「如果一選上，人就消失了，這樣算是最好的選擇嗎？」既然無心留在議會，那為何當初還要號召選民搶救，到底把對選民的承諾當什麼？

貼文一出，底下網友也紛紛回應，「吳崢～～～怎麼會這樣」、「想認真付出的人卻沒能做」、「然後一堆該區選民說沒關係，要她去選然後電爆執政黨，我的天啊」、「王鴻薇還我吳崢啦」、「什麼！原來你不會被遞補上」。

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