「情勒王鴻薇恐遭選民制裁」　黃光芹批國民黨：誤把補選當大選打

▲王鴻薇登記參選立委補選。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇2日正式登記參戰台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，媒體人黃光芹今日表示，九合一大選國民黨贏得不踏實，所以在立委「補選」上加大力道，誤把補選當大選打，不惜用情緒勒索的方式，趕王鴻薇上架。她呼籲國民黨，應養兵千日，不該為了一席立委補選，把王鴻薇推入火坑，否則難保選民以選票制裁。

王鴻薇先前曾多次表態不願參與立委補選，然而在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與台北市長當選人蔣萬安等人連番勸進下，終於點頭答應。王鴻薇今日登記時表示，自己無法迴避責任，於是不計個人毀譽接受黨中央徵召。

對此，黃光芹痛批，國民黨現在是毀滅王鴻薇大作戰嗎？王鴻薇在九合一大選中戰功彪炳、高票當選市議員，進軍國會乃指日可待之事，國民黨應養兵千日，不該為了一席立委補選而將她推入火坑。

黃光芹指出，這次九合一選舉，選民用選票教訓了民進黨，令其慘敗。國民黨沈浸在勝選的氣氛當中，深怕緊接而來的一場敗績會破壞他們的美夢，就像2018年一樣，高興不了多久，民進黨就用817萬票把他們打入谷底。

「然而，正因為國民黨贏得不踏實，所以他們在立委補選上加大力道，誤把補選當大選打，不惜用情緒勒索的方式趕王鴻薇上架。」黃光芹質疑，是什麼樣的價值觀，可以鼓勵尚未就職就落跑的歪風，甚至抬出前人錯誤的示範，合理化自身的作為？

黃光芹補充，王鴻薇在競選期間掛出「成王敗寇」的海報，就是因為她深知，政治除了成敗之外，還有更高尚的價值要固守，所以在第一時間發出不參選聲明；可如今王鴻薇為了黨不計毀譽，決定參選，正是違背自己的原則，進行一場豪賭。

黃光芹認為，政治雖然多變，但還是有起碼的底線，否則難保不會遭到選民用選票制裁。當海水退潮，驀然回首，或許王鴻薇就會發現，氣到不想跟她說話的另一半才是真正愛護她的人，否則就政治的現實面來看，打敗吳怡農最大意義不過是「贏了，先卡到位了，一年後再戰吧！」；而如果王鴻薇輸了，恐怕她將迎接從政生涯裡最大的損失。