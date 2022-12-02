遭王鴻薇指背後是黑道治國　吳怡農霸氣喊：趙介佑是我開除的

記者杜冠霖／台北報導

立委補選第一天就火光四射，國民黨立委參選人王鴻薇批評，競爭對手吳怡農投入選戰是爭權奪利下所推出，黑道治國將在吳怡農身上體現，吳怡農2日回應，不予置評，一年多前事發時，「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」

▲吳怡農看競選總部設置勘查及致意。（圖／記者屠惠剛攝）



前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺等罪，轟動一時，王鴻薇也批評，身為北市黨部主委的吳怡農背後是黑道，吳怡農回應，這次是他在選舉，希望大家全力檢視自己的一切努力與作為，對於黑道這件事不予置評，一年多前事發時，「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」

吳怡農指出，黨部也花了很多時間清點所有黨員，把所有不符合資格的黨員請離黨部，這樣的前提下還要扯黑道，為了選舉做這樣的操作實在可惜，相信選民不希望政治競爭淪為抹黑。

對於黨部黑影爭議，吳怡農表示，身為黨部主委要落實入黨規則，花了非常多時間跟精力避免人頭黨員，努力的過程相信大家有目共睹。

對於競選總部設在王世堅服務處，吳怡農指出，非常感謝王世堅的肯定跟支持，短短30天的選舉，王世堅這麼慷慨借出服務處，也非常感謝他願意擔任總督導。 除了硬體上的支持外，現在最大的挑戰是讓民眾知道1月8日有補選這件事，畢竟7日大家是要上班的，可能會降低投票意願。