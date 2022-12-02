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幕後／峰迴路轉15天！朱立倫軟硬兼施「不能成罪人」　王鴻薇終點頭

▲▼台北市第三選區立委補選，甫當選的國民黨籍議員王鴻薇在幾番掙扎後，決定接受黨的徵召代表國民黨出戰民進黨吳怡農，爭取這一席的補選立委。並在12/2上午，由黨主席朱立倫及新科台北市長蔣萬安陪同到選委會登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

▲王鴻薇由黨主席朱立倫及新科台北市長蔣萬安陪同到選委會登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇今（2日）獲黨中央徵召，正式投入1月8日台北市第三選區（中山、北松山）立委補選。回顧這段勸進過程，早從11月18日就有黨內要角勸進，中間王鴻薇飽受黨內外以及家庭壓力，思量再三多次拒絕。黨主席朱立倫持續全黨大勸進，不惜搬出萬一這席立委輸掉，王鴻薇將成藍營罪人等重話，在軟硬兼施下，終於在峰迴路轉15天後，王鴻薇點頭應戰。

參戰首都補選　王鴻薇早有預料

九合一大選11月26日開票之夜，力拼台北市議員連任已大半年的王鴻薇，最終以25,727高票連任，當晚她現身中央黨部，面對媒體記者的道賀，卻只是一臉苦笑。原來早在11月18日，台北市黨部主委黃呂錦茹就已找王鴻薇談，告訴她要有應戰蔣萬安立委懸缺的心理準備。但據了解，11月10日蔣萬安在拜票過程中忽然宣布請辭立委，王鴻薇事前並不知情，連黃呂錦茹也是當天才知曉，所以王鴻薇雖在18日被告知要有參與補選的心理準備，其實心中甚是排斥，因為補選時程太趕了。

開票日隔天的11月27日，王鴻薇就接到秘書長黃健庭電話。據悉，黃健庭盛讚她是藍軍女中豪傑，多年立下大大小小汗馬功勞，希望她能再次貢獻心力，在緊迫的情況下為藍軍延續九合一勝選氣勢。經過一夜長考，由於王鴻薇夫婿陶允正憂慮她連連征戰，關心她身心都極為疲勞，因此強力反對參戰，這讓她在11月28日打算發表「拒戰聲明」。但也就在當晚，黨主席朱立倫與王鴻薇電話聯繫，朱一方面力勸她參戰，一方面也力阻她發出聲明，還幾度高聲表示，「我拜託妳不要發（聲明）」，王鴻薇只好暫時打消發聲明的念頭。

因夫婿反對態度堅定　王鴻薇一度發文婉拒

隔天11月29日，在朱立倫的指示之下，黨中央加大勸進力道，不只台北市黨部主委黃呂錦茹再與王鴻薇多次聯繫，朱立倫還找了台北市長當選人蔣萬安共同勸進。另方面，秘書長黃健庭還一個個致電串連王鴻薇的議會同事，尤其是中山區、松山信義區的市議員，以車輪戰接力勸進。

此時，王鴻薇的壓力已逼近臨界點，因為緊接著就是周三國民黨召開選後首次中常會，擔心一旦中常會上演「強勢徵召」，恐遭致選民對她落跑不滿；更重要的是，還必須顧及夫婿的反對態度，王鴻薇遂在29日深夜透過臉書發文公開宣布拒選，表示如果參選，等於在選後一周內即跑去登記補選，恐會立即背負「落跑」之名。

一眾大咖強力勸進　黨中央軟硬兼施

11月30日中常會過後，黨中央仍不死心，持續加碼勸進力道，包括前總統馬英九、中廣董事長趙少康等敬人，都向她強力表達勸進之意。立委鄭麗文當天也特地接受節目專訪，直言無黨籍立委黃國書曾在2014年底當選市議員，旋即在就職前轉戰立委，並未遭受「落跑」罵名，在有前例可循之下，等於替王鴻薇解除了「落跑」疑慮。

更有甚者，黨中央已不再只是好言相勸或是提出前例來緩頰，而是開始「出硬手」，以種種手段「軟硬兼施」，包括釋出黨內民調指其是唯一有能力戰勝民進黨對手的選將，並透過媒體明示暗示「若王鴻薇拒絕參戰，其他人又無法勝選，她就是藍營罪人」。

朱立倫不惜扮黑臉　王鴻薇態度鬆動

不過黨務人士也透露，擔心王鴻薇還是拒選，所以做了兩手準備，與王鴻薇同選區的市議員秦慧珠今自曝，11月30日接到黃呂錦茹電話，要求她參選，「因為離登記截止日只剩2天，王鴻薇已經把話說死不會參選，希望我為黨參選，來解決困境」。不過秦慧珠說，她要徵求黨中央讓她考慮一晚，同時她也推薦不分區立委鄭麗文、李貴敏等人。12月1日秦慧珠一早再致電黃呂錦茹與朱立倫，還是希望他們力勸王鴻薇出馬，但黃呂卻反過來勸進秦慧珠。

就在不斷反覆過程中，王鴻薇12月1日接受媒體專訪時，態度似乎有了轉變，稱自己有沙盤推演如何打贏這場立委補選，更直言沒在怕民進黨對手吳怡農；而其臉書也發文監督中央政府監管的華航人事案，展現出立委問政架式。

與此同時，朱立倫第三度聯繫王鴻薇，過程中除了肯定王在九合一選戰痛擊民進黨，為藍軍立下顯赫戰功；在時間緊迫下，朱甚至不惜「扮黑臉」，警告王鴻薇若因拒戰導致中斷藍軍趁勝追擊氣勢，她過往的汗馬功勞恐將前功盡棄，甚至終身背負「怯戰懼戰」罵名。朱立倫的重話，對王鴻薇而言，確是不可承受之重，因為這席立委對國民黨與蔣萬安都有不能輸的壓力。

全黨大勸進　王鴻薇千呼萬喚始出來

在朱立倫發起「全黨大勸進」之下，幾經思量後，王鴻薇終於在1日晚上點頭應允參戰，強調「不計個人毀譽」，希望全黨團結一心支持勝選，以贏得這場時間緊迫的立委補選。果不其然，在她登記參選的今天，朱立倫、蔣萬安2位大咖當她的左右護法，文傳會主委洪孟楷親自替她破除「落跑」罵名，黨中央還組織了「反抹黑快打部隊」。登記參選的媒體聯訪結束時，朱立倫更笑著向記者透露，「全黨還有誰沒打給王鴻薇？」

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