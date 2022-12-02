第三勢力恐成決勝關鍵？　黃揚明統整立委補選區域「藍綠盤勢」

▲王鴻薇、吳怡農。（合成圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選將由國民黨台北市議員王鴻薇對戰壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，資深媒體人黃揚明2日分析歷年該選區的藍綠盤勢，強調藍綠各有弱勢，「第三勢力將成決勝關鍵」，當設籍北松山的民眾黨發言人楊寶楨表態「不想投票」時，前台北市副市長黃珊珊與台北市長柯文哲等人的意見將可能左右這場補選的勝敗。

黃揚明今日在臉書上分析台北市第3選區的藍綠盤勢，他舉例，2008年立委選舉，國民黨蔣孝嚴以9萬9959票贏過民進黨郭正亮的6萬3773票；2012立委選舉，國民黨羅淑蕾以11萬8503票贏過民進黨簡余晏的8萬9417票；2016立委選舉，國民黨蔣萬安以8萬9673票贏過無黨籍潘建志的7萬3797票、社民黨李晏榕的2萬3706；2020立委選舉，蔣萬安以11萬2784票贏過吳怡農的9萬9539票。

黃揚明表示，由歷次立委選舉結果可發現，除了2016選舉中，國民黨沒有取得過半比率選票，其他3屆都是國民黨取得過半得票勝選，理論上，該選區在正常大選中對國民黨有利。不過，藍綠差距卻越拉越小，吳怡農在上次立委選戰中，以45.46％得票率拿下民進黨在該選區的最高得票數；因此，「藍軍若把這區當成自己的穩定盤，可能會錯估情勢。」

再來，黃揚明指出，九合一大選中，該選區國民黨蔣萬安得到8萬1107票，民進黨陳時中則拿5萬9442票，無黨籍黃珊珊4萬0609票，在蔣萬安僅取得近45％的得票率狀況下，第三勢力的影響力顯得格外重要。不過，由於王鴻薇面對柯文哲市府的監督力道很強，堪稱某種程度的「柯黑」，所以王鴻薇是否能吸引白色力量的選民支持，成為這次補選的一大謎題。

黃揚明認為，吳怡農的人設明確，或多或少都能吸引到年輕選民，雖然該族群在補選中投票動力相對較弱，但綠營支持者可能會急於在此次選戰中取得勝利，來撫慰歷經大敗的不甘情緒，由此可推測，綠營投票動能很可能強於藍營支持者，這對吳怡農是最有利的條件。

黃揚明說，王鴻薇在九合一選戰中立下戰功，應該是最能催動藍軍的人選，但因她日前才發布「不參選」聲明，在短短時間內卻又接受黨中央徵召，再加上她12月25日要就職市議員，這「史上最快落跑」標籤是她最不利的條件。雖然藍營基本盤不會太在意，但對擴展中間選民確實不利。

黃揚明強調，立委補選中藍綠各有弱勢，但當設籍北松山民眾黨發言人楊寶楨已表態「不想投票」時，黃珊珊與柯文哲等人的意見，將可能左右這場補選的勝敗。