台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

▲台鐵EMU3000型美學新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

112年元旦將有3天連假，台鐵全線加開78列次，今（12月2日）凌晨開搶，截至今上午已銷出18.2萬張車票，其中東部幹線熱門時段新自強號、普悠瑪號、太魯閣號和自強號等客滿。

台鐵今日零時起開放元旦連假車票預訂，截至今日上午9時止，總計已賣出18萬2,493張訂票，訂票過程順利。台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)付款購票，逾期未取之車票，將於12月4日上午9時重新釋出。

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根據統計，截至今日上午9時，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向111年12月30日18時以後，長途自強號座位已售完；111年12月31日14時以前，長途自強號座位已售完。另台東、花蓮往台北方向，自112年1月2日12時至20時，長途自強號座位已售完。

西部幹線部分，台北往高雄方向自111年12月30日及31日各時段自強號尚有座位。高雄往台北方向自112年1月2日12時至20時，長途自強號座位已售完。南迴線車票則仍有空位。

另台鐵自111年12月30、31及112年1月2日將推出東線4班實名制列車，111年12月3日零時起開放設籍花東民眾訂票。