新里程碑！12／1起10家行動支付可購台鐵票　明年增「超商退票」

▲台鐵提供10家行動支付購票服務，局長杜微親自體驗。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為加強旅客購票付款多元便利，台鐵自明天(12/1)起在全台設有電腦售票車站窗口新增9家行動支付服務，總計共10家，邁入新里程碑，台鐵明年底前要再推出超商取票車票退票可免跑車站，將開放可在超商退票。

台鐵目前已有台灣Pay行動支付，12/1起在增9家業者，包括「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」，總共10家。

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▲台鐵12/1起提供10家行動支付購票服務。（圖／記者李姿慧攝）

相較現行信用卡購、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示條碼，系統可逕行退款；另因後端款項金流特性，在台鐵局票務系統進行換票及退購便當時，不論是否有差額，皆須出示條碼支付，才能完成乘車變更作業。

台鐵局長杜微表示，台鐵自去(110)年推出台灣pay，每月行動支付超過1萬次，明天台鐵就有10家行動支付在各車站窗口使用掃碼付款，這項進展，台鐵努力不少時日，明天將邁向新里程碑，在10倍行動支付業者加入後，相信效能會大幅提升，10家行動支付業者也會提出優惠，台鐵票務包括會員或其他特殊票證都會陸續提出優惠，鼓勵民眾多利用大眾運具。

▲台鐵提供10家行動支付購票服務，局長杜微親自體驗。（圖／記者李姿慧攝）

針對台鐵智慧服務下一步，杜微表示，台鐵票務系統不斷擴張，明(112)年5月前，會把432台多功能售票機配置完成，提供更好購票服務環境；明年底也會提供信用卡購票、超商取票樣態的其他退票新服務。

台鐵運務處營業科長李宗陽表示，過往若是用網路付款、超商取票，退票時要到車站臨櫃退刷信用卡，該部分也已跟業者討論，針對超商取票部分，未來將朝向讓民眾可以直接到超商退票，不用再跑到車站來。