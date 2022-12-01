限時4天！超商超狂「5元紅茶」開賣了　口罩解封口香糖買1送1

▲7-11限時4天開賣「5元紅茶」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

終於可以露臉了！中央流行疫情指揮中心宣佈，今（1）起戶外場所可免戴口罩，為了慶祝這暌違近3年的好消息，就有超商自即日起連續4天開賣超狂「5元紅茶」，快買來在戶外大吸飲料超過癮，另外還有口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別最低買1送1優惠。

7-11自有品牌iseLect推出超狂「5元紅茶」優惠，原價60元的經典紅茶300ml(6入組)，即日起至12/4前特價30元，等於買1送1，1瓶只要5元；冰品即日起至12/27前也推出指定品項2件95折、3件89折。

▲慶祝今起在戶外免戴口罩，超商加碼祭出口香糖、潤唇膏等指定品項最低下殺買1送1。



另外，7-11門市還有碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1；曼秀雷敦、DHC等多款潤唇膏任選第2件6折、美麗日記指定面膜任選買2送1；口香糖部分則是祭出Airwaves酷涼FUN塊-冰爽檸檬/冰爽薄荷即日起至12/27前第2件6折、Airwaves、Extra等品牌指定品項即日起至12/27前全店集點買1送1，讓你每日都有好口氣。

▲全家也有口罩解封優惠。（圖／全家提供）

全家也祭出一系列限時好康歡慶口罩解封，今（1）日於APP隨買跨店取有限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」，且口味任選，無論是最新聯名嵜本玉米濃湯口味，還是小農鮮奶通通可以爽吃，每人限購1組，還有指定天然礦泉水也同享買1送1優惠，可兌換期限至2023/2/28，開放線上寄杯。

加碼至12/7前外帶自取可享「大杯熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1」、「大杯熱特濃美式、拿鐵同品項買2送2」共2大優惠，提醒須在APP下單，並限1次領完；而實體門市至12/4前則有「指定飲料同品牌同價位任選2件66折」優惠，品項包括自有品牌FamilyMart Collection系列茶飲、Let’s Café罐裝咖啡、碳酸飲料等。