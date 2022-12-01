科博館暴龍「穿聖誕裝」恐龍迷嗨喊超萌！他卻拋1問題　全場傻眼

▲穿上聖誕裝的暴龍超級萌。（圖／翻攝自國立自然科學博物館FB）

記者施怡妏／綜合報導

今天邁入12月，歡樂的聖誕節將至，台中的國立自然科學博物館應景，為館內的親子暴龍換上聖誕裝，戴上可愛的聖誕帽，節慶氣氛超濃，不少網友直呼「超可愛」。不過就有網友擔心，在穿脫衣服的過程中會傷害到恐龍，貼文引起熱議，有網友幽默回「晚上會自己脫掉啦」。

國立自然科學博物館日前在臉書PO文，為了迎接聖誕節到來，館內的「鎮館之寶」親子恐龍已經換上聖誕新裝，歡迎大家前來與聖誕暴龍拍照，「揪竟是恐龍換裝換上癮，還是設計師又手癢了？我們家暴龍又穿新衣啦！這次還帶著幼龍湊一咖草悟系聖誕村，成套聖誕親子裝有夠溫薰」。

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許多網友留言直呼「超級萌」，「太可愛了啦~聖誕過後再換頂帽子，直接變拜年穿搭」、「這裝扮應景又好看」、「恐龍穿聖誕裝好喜感喔」、「園方真是有心」、「要去一下台中了」、「你有想過恐龍的感受嗎XD」、「上面的翼手龍有沒有穿新衣啊」、「龍龍變裝秀」。

不過，就有網友在PTT發文，「台中科博館不怕把恐龍標本弄壞嗎？」雖然這樣很應景，但是穿脫的過程中可能會傷害到恐龍的外皮，「世界上很多地方都只有恐龍骨頭化石，難得台中的保有皮膚肌肉組織就做成標本，是不是該更珍惜一點？不該為了迎合商業、聖誕節做出這種行為」。

▲網友留言「晚上要開趴啦」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友傻眼回「那不是標本」，「如果真的這麼珍貴，就不會裝馬達了」、「真的標本旁邊有可能完全沒防護嗎」、「我已經分不出來是反串還是真蠢了」、「認真在思考你是不是反串」。還有網友搞笑說，「晚上龍龍要去發禮物啦，先穿一下不行嗎」、「晚上會自己脫掉，謝謝關心」、「天冷了穿個衣服合理吧」、「晚上要開趴」。

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