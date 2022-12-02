　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／逾5成民眾認為內閣應全面改組　37.4%支持賴清德選黨魁

▲民進黨凱道造勢晚會，副總統賴清德發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲九合一選舉落幕後，副總統賴清德聲勢看漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨以大敗收場，北部執政縣市全丟、地方執政版圖退回到濁水溪以南。根據《ETtoday民調雲》最新調查，50.9%民眾對民進黨在九合一選舉的整體結果感到不滿意，「非常不滿意」甚至高過「不滿意」，顯見民眾的反感程度；另外，也有超過半數、51.7%的人認為，內閣應該全面改組。至於民進黨主席部分，副總統賴清德獲得37.4%的支持度。

根據調查，在九合一選戰落幕後，有50.9%民眾對民進黨在選戰中的整體結果感到不滿意；其中，非常不滿意28.2%、不太滿意22.7%，顯見各界對於民進黨的選舉結果感到非常不滿。另外，國民黨部分，不滿意度僅23.3%，遠低於民進黨；其中，非常不滿意11.6%、不滿意11.7%。

▲▼後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波。（圖／ETtoday民調雲）

▼▲後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波，對2022選局結果進行調查。（圖／ETtoday民調雲，下同）

另外，本次調查也列出了幾位選舉過程中的關鍵人物，詢問誰要為民進黨的敗仗負責，分別有總統蔡英文、前新竹市長林志堅、前衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌等。根據結果，有44.5%的人認為蔡英文應對此結果負最大責任，其次為林智堅12.8%。

▲▼後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波。（圖／ETtoday民調雲）

儘管總統蔡英文已於敗選當晚辭去民進黨主席職務，但為了確保政策持續推動，慰留口頭請辭的閣揆蘇貞昌。但似乎難以平息各界的檢討聲浪，內閣改組聲浪仍不斷。

根據調查顯示，有超過半數、51.7%的民眾認為，總統蔡英文應針對行政院長蘇貞昌所帶領的內閣團隊進行「全面改組」，院長及全部部會首長需換人，以面對剩下的二年任期。

進一步細究民調數字，民眾對於內閣改組的看法部分，支持「院長、全部部會首長換人」、進行全面改組的，有51.7%；「院長留任，但少數部會首長換人」、進行小幅改組的，僅15.4%；「無須改組，院長及部會首長全部繼續留任」，則是15.1%；而表示「不知道/沒意見」的民眾則有17.7%。

▲▼後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波。（圖／ETtoday民調雲）

而此次民進黨大敗，蔡英文宣布辭去黨主席以示負責，誰最能肩負起下一階段民進黨的再起大任？根據調查，民眾最支持由賴清德擔任民進黨主席，支持度為37.4%，第2名為陳其邁的10.0%，第3名則是鄭文燦的8.9%。

▲▼後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波。（圖／ETtoday民調雲）

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
把監獄當後宮！男主管「搞大受刑人肚子」　結局傻眼了
日本晉級「世足史上最大異變」　南韓傳奇朴智星：不敢相信！
更強冷空氣將襲台！「最冷時間曝」
486先生含淚宣布「要退休了」　接班人是她！
0056成分股大換血！大增26檔一次看　這5檔遭刪
快訊／鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大最新回應
麥當勞又要換飲料杯了！店員證實「不能帶走」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第三勢力恐成決勝關鍵？　黃揚明統整立委補選區域「藍綠盤勢」

幕後／峰迴路轉15天！朱立倫軟硬兼施「不能成罪人」　王鴻薇終點頭

蔣萬安立委缺額補選3人登記　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇搶立委席次

秦慧珠自爆被國民黨勸出戰　嘆當24小時備援投手「資料全用不上」

他提國民黨2024要備兩套劇本　關鍵都是「他」

2022檢討小組即刻啟動　鄭文燦：檢討反省無上限

ET民調／逾5成民眾認為內閣應全面改組　37.4%支持賴清德選黨魁

快訊／遭台大撤銷碩士學位！鄭文燦親口證實了

周玉蔻示愛想「遷戶口」相挺　吳怡農：感謝每一位市民朋友的支持

快訊／傳遭台大撤銷碩士學位…鄭文燦已收到調查報告！市府回應了

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

第三勢力恐成決勝關鍵？　黃揚明統整立委補選區域「藍綠盤勢」

幕後／峰迴路轉15天！朱立倫軟硬兼施「不能成罪人」　王鴻薇終點頭

蔣萬安立委缺額補選3人登記　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇搶立委席次

秦慧珠自爆被國民黨勸出戰　嘆當24小時備援投手「資料全用不上」

他提國民黨2024要備兩套劇本　關鍵都是「他」

2022檢討小組即刻啟動　鄭文燦：檢討反省無上限

ET民調／逾5成民眾認為內閣應全面改組　37.4%支持賴清德選黨魁

快訊／遭台大撤銷碩士學位！鄭文燦親口證實了

周玉蔻示愛想「遷戶口」相挺　吳怡農：感謝每一位市民朋友的支持

快訊／傳遭台大撤銷碩士學位…鄭文燦已收到調查報告！市府回應了

玉山金董座是「被銀行耽擱的藝術家」！　黃男州自爆一度不想去

擦類固醇治異位性皮膚炎怕過量？　2表看懂「FTU」怎麼用

現金買票被抓到了　6天前才當選...新北烏來區民代表夫妻遭收押

韓正妹遭當街強吻　男看直播「衝現場救人」！最新畫面曝光

不運動也能瘦！營養師教戰「12招懶人減肥法」：絕對不能吃太少

老婆跑了！鬼父交新女友「卻硬上女兒懷孕」　他悲嘆：怎過下去

路上驚見3米巨鱷…白目男下車嗨合照　下秒遭「張嘴追殺」險GG

能源大國法國也缺電　冬天「部分限電」學校白天不上課

隆乳非女性專利！求診男性變多　醫師曝：跨性別關鍵原因　

GUCCI展出270萬元喜馬拉雅鱷魚包　加碼公開從未曝光的極美禮服

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

快訊／遭台大撤銷碩士學位！鄭文燦親口證實了

王鴻薇出戰立委補選！名嘴：最開心的是他

禁了44年！北市忠孝西路14日起　開放機車夜間通行

國民黨不是只有你！　王鴻薇出戰立委補選「老公氣瘋不接電話」

出席中華郵政活動　鄭文燦避談論文抄襲案

獨／極力反對王鴻薇參選！　老公心疼「不捨她太累」：但還是全力支持

檢舉鄭文燦論文！他控台大1日3變：被施壓？

王鴻薇若辭職會遞補議員缺？　吳崢曝答案

即／鄭文燦傳遭台大撤銷碩士學位　市府回應了

鄭文燦台大碩士學位遭撤銷！將尋求行政救濟

吳怡農參選做「這事」黨內超憂心　周玉蔻：是怕有顏值無腦力？

更多熱門

相關新聞

ET民調／最新十大政治領袖排行！侯賴冠亞軍韓國瑜重回榜上

ET民調／最新十大政治領袖排行！侯賴冠亞軍韓國瑜重回榜上

九合一選舉落幕，民進黨以大敗收場，執政縣市僅剩下「4+1」，地方執政版圖倒退到濁水溪以南。根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」結果顯示，在新北市大勝連任的侯友宜，看好度繼續盤據第1，而副總統賴清德不只位居第2，更是這次調查裡唯一排名未下滑的綠營政治領袖。而即將卸任的台北市長的柯文哲，則排在第3名。

王鴻薇若辭職會遞補議員缺？　吳崢曝答案

王鴻薇若辭職會遞補議員缺？　吳崢曝答案

下任民進黨主席誰接招？　柯建銘一句話回應

下任民進黨主席誰接招？　柯建銘一句話回應

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

綠營側翼　網路嘴砲式自戀獨裁者

綠營側翼　網路嘴砲式自戀獨裁者

關鍵字：

2022九合一大選陳時中蔡英文賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

9、10月雲端發票專屬獎中獎清冊曝光！　6名幸運兒花不到50元中百萬

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

恭喜余祥銓訂婚女友柔柔！親口證實「送了2克拉鑽戒」

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面