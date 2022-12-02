ET民調／逾5成民眾認為內閣應全面改組　37.4%支持賴清德選黨魁

▲九合一選舉落幕後，副總統賴清德聲勢看漲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨以大敗收場，北部執政縣市全丟、地方執政版圖退回到濁水溪以南。根據《ETtoday民調雲》最新調查，50.9%民眾對民進黨在九合一選舉的整體結果感到不滿意，「非常不滿意」甚至高過「不滿意」，顯見民眾的反感程度；另外，也有超過半數、51.7%的人認為，內閣應該全面改組。至於民進黨主席部分，副總統賴清德獲得37.4%的支持度。

根據調查，在九合一選戰落幕後，有50.9%民眾對民進黨在選戰中的整體結果感到不滿意；其中，非常不滿意28.2%、不太滿意22.7%，顯見各界對於民進黨的選舉結果感到非常不滿。另外，國民黨部分，不滿意度僅23.3%，遠低於民進黨；其中，非常不滿意11.6%、不滿意11.7%。

▼▲後蔡英文時期十大政治領袖調查第十波，對2022選局結果進行調查。（圖／ETtoday民調雲，下同）

另外，本次調查也列出了幾位選舉過程中的關鍵人物，詢問誰要為民進黨的敗仗負責，分別有總統蔡英文、前新竹市長林志堅、前衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌等。根據結果，有44.5%的人認為蔡英文應對此結果負最大責任，其次為林智堅12.8%。

儘管總統蔡英文已於敗選當晚辭去民進黨主席職務，但為了確保政策持續推動，慰留口頭請辭的閣揆蘇貞昌。但似乎難以平息各界的檢討聲浪，內閣改組聲浪仍不斷。

根據調查顯示，有超過半數、51.7%的民眾認為，總統蔡英文應針對行政院長蘇貞昌所帶領的內閣團隊進行「全面改組」，院長及全部部會首長需換人，以面對剩下的二年任期。

進一步細究民調數字，民眾對於內閣改組的看法部分，支持「院長、全部部會首長換人」、進行全面改組的，有51.7%；「院長留任，但少數部會首長換人」、進行小幅改組的，僅15.4%；「無須改組，院長及部會首長全部繼續留任」，則是15.1%；而表示「不知道/沒意見」的民眾則有17.7%。

而此次民進黨大敗，蔡英文宣布辭去黨主席以示負責，誰最能肩負起下一階段民進黨的再起大任？根據調查，民眾最支持由賴清德擔任民進黨主席，支持度為37.4%，第2名為陳其邁的10.0%，第3名則是鄭文燦的8.9%。