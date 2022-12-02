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驚見小7新服務！門口柱子焊「2掛勾」用途曝　他讚爆：好需要

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO在小7門口看到新服務。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在超商門口看到一項新的服務，引發熱烈討論！粉專「爆料公社」日前轉發「●【爆廢公社二館】●」的貼文，有網友到新竹縣關西鎮一間7-11時，發現門口柱子上釘了一個畫有狗狗圖案的告示牌，下面還焊著兩個掛勾。仔細一看文字，就有飼主直讚，「好需要欸！不然我家大狗都要先帶回家，才去便利商店。」

「第一次看到，小7門口。」PO文網友拍下兩張照片，只見門市外的柱子上釘了一個告示牌，上面繪有一隻被牽繩綁著的寵物犬，下面則有3點文字說明，「○門市僅提供栓綁服務，不負保管責任」、「○勿讓寵物影響其他行人」、「○請飼主保持周遭清潔」，牌子底部則有2個金屬問號掛勾，讓飼主可以把寵物牽繩勾起來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲超商提供掛勾，希望飼主進店前將寵物暫栓店外。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文吸引超過3千人按讚，「我覺得這樣很好，有食物的地方還是不要讓寵物進去，不只為了食物，也為了狗的安全」、「早該這樣做了，超討厭東西買到一半被狗衝撞」、「上次看到有飼主的狗在小7地板上尿完走人，還是放外面比較好」、「讚，再也不用買個東西，被帶進來的狗用鼻子在那邊嗅腳了。」

有網友則忍不住笑呼，「原來是狗狗聯誼會場」、「結果看到一個人類男性被拴在那」、「終於不用擔心我老婆沒地方放了」、「請問單身狗可以綁嗎？」也有人表示，「只有我感覺板子會被扯掉嗎」、「那個適合小型寵物犬而已，以中大型犬的衝力，可能兩三下就要換新的了」、「尋狗啟示會變多吧」、「會不會有人棄養，把狗狗勾在那？」

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