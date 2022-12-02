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周末小確幸加碼了！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味不限

▲▼全家霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸加碼了！全家驚喜宣布祭出限時3天「霜淇淋買1送1」優惠，且口味任選吃到爽，今（2）日趕緊衝門市搶一波。另，7-11至12月4日前也有超殺「5元紅茶」好康，把握機會來省荷包。

全家全門市即日起至12月4日連3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括經典「小農鮮奶霜淇淋」、最新「嵜本玉米濃湯霜淇淋」都有，還有一次嗑爆2口味的「胖胖版綜合款」，全部不限口味買1送1，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼7-11口罩微解封優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出超狂5元紅茶優惠。

另，7-11自有品牌iseLect即日起至12月4日也推出超狂「5元紅茶」優惠，原價60元的經典紅茶300ml（6入）下殺30元，等於買1送1，1瓶只要5元就能喝到，買到就是賺到，加碼至12月27日前冰品即日也有指定品項2件95折、3件89折等好康，通通不能放過。

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