可以寄杯、無兌換期限！　超商「28元大杯拿鐵」限時3天喝

▲全家咖啡28元大杯拿鐵限時3天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

解封咖啡優惠領不夠！全家周末限定小確幸來了，即日起連3天爽喝「大杯經典拿鐵2杯65元」，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼自帶環保杯再省5元，每杯等於28元有找，肯定要囤；除外還有大杯熱桂圓紅棗海燕窩也享2杯65元優惠，通通划算爆表，趕緊衝。

全家即日起至12月4日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元」、「私品茶大杯熱桂圓紅棗海燕窩2杯65元」共2大超殺優惠，且若使用環保杯還可現折5元，1杯大杯拿鐵、桂圓紅棗海燕窩等於只要28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，還無兌換期限，把握機會先囤起來。

▲星巴克限時刮全品項買1送1優惠。（圖／記者林明瑋攝）

另，連鎖咖啡部分，星巴克即日起至12月28日也祭出最新「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，只要完成指定任務即可玩刮刮樂遊戲，獎項祭出消費者最愛「全品項買1送1」，以及第2杯半價、美味餐點折價，或是飲料搭配糕點折扣等好康，趕緊開刮了。

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